В новых реалиях Новогодний стол должен состоять из простых и не сложных блюд. Несколько таких салатов подобрал 24 канала. Их вы с легкостью приготовите даже без света.

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В перечне три салата с мандаринами, селедкой и курочкой. Выбирайте, какой вам понравился больше, или готовьте все три.

Салат с мандаринами

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  • Выкладываем салат на тарелку. Очищаем и разрезаем мандарины кольцами, выкладываем на рукколу.
  • Закручиваем прошуто в рулетики, голубой сыр ломаем руками – добавляем в салат.
  • Обжариваем орешки на сухой сковороде в течение 3-5 минут и посыпаем салат.
  • В завершение поливаем все редким медом и подаем блюдо к столу.

Пусть вкушает!

Салат с корейской морковью

  • Время: 45 – 55 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.
  • Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.
  • Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
  • Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.
  • Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Салат шуба

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Отвариваем очищенные овощи до готовности. Свеклу можно приобрести уже готовой, или запечь в фольге.
  • Сельдь нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую салатницу.
  • Поверх рыбы выкладываем мелко нарезанный лук и смазываем все майонезом.
  • На грубой терке натираем морковь, картофель и свеклу. Разделяем отварные яйца на белки и желтки.
  • Выкладываем салат слоями: картофель, морковь, свекла, белок и желток. Каждый из этих слоев обильно смазываем майонезом.

Пусть вкушает!