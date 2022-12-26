В новых реалиях Новогодний стол должен состоять из простых и не сложных блюд. Несколько таких салатов подобрал 24 канала. Их вы с легкостью приготовите даже без света.

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В перечне три салата с мандаринами, селедкой и курочкой. Выбирайте, какой вам понравился больше, или готовьте все три.

Салат с мандаринами

Время: 15 минут

Ингредиенты:

- рукола;

- цитрусовые;

- голубой сыр;

- прошуто;

- орешки;

– медовый соус.

Приготовление:

Выкладываем салат на тарелку. Очищаем и разрезаем мандарины кольцами, выкладываем на рукколу.

Закручиваем прошуто в рулетики, голубой сыр ломаем руками – добавляем в салат.

Обжариваем орешки на сухой сковороде в течение 3-5 минут и посыпаем салат.

В завершение поливаем все редким медом и подаем блюдо к столу.

Пусть вкушает!

Салат с корейской морковью

Время: 45 – 55 минут

45 – 55 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 150 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов корейской моркови;

– 5 штук куриных яиц;

– майонез.

Приготовление:

Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.

Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.

Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.

Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.

Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Салат шуба

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 г сельди;

– 4 картофелины;

– 1 большая морковь;

– половина лука;

– 1 большая свекла;

– майонез;

– 4 – 5 куриных яиц.

Приготовление:

Отвариваем очищенные овощи до готовности. Свеклу можно приобрести уже готовой, или запечь в фольге.

Сельдь нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую салатницу.

Поверх рыбы выкладываем мелко нарезанный лук и смазываем все майонезом.

На грубой терке натираем морковь, картофель и свеклу. Разделяем отварные яйца на белки и желтки.

Выкладываем салат слоями: картофель, морковь, свекла, белок и желток. Каждый из этих слоев обильно смазываем майонезом.

Пусть вкушает!