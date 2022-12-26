В новых реалиях Новогодний стол должен состоять из простых и не сложных блюд. Несколько таких салатов подобрал 24 канала. Их вы с легкостью приготовите даже без света.
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В перечне три салата с мандаринами, селедкой и курочкой. Выбирайте, какой вам понравился больше, или готовьте все три.
Салат с мандаринами
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Выкладываем салат на тарелку. Очищаем и разрезаем мандарины кольцами, выкладываем на рукколу.
- Закручиваем прошуто в рулетики, голубой сыр ломаем руками – добавляем в салат.
- Обжариваем орешки на сухой сковороде в течение 3-5 минут и посыпаем салат.
- В завершение поливаем все редким медом и подаем блюдо к столу.
Пусть вкушает!
Салат с корейской морковью
- Время: 45 – 55 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.
- Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.
- Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
- Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.
- Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Салат шуба
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отвариваем очищенные овощи до готовности. Свеклу можно приобрести уже готовой, или запечь в фольге.
- Сельдь нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую салатницу.
- Поверх рыбы выкладываем мелко нарезанный лук и смазываем все майонезом.
- На грубой терке натираем морковь, картофель и свеклу. Разделяем отварные яйца на белки и желтки.
- Выкладываем салат слоями: картофель, морковь, свекла, белок и желток. Каждый из этих слоев обильно смазываем майонезом.
Пусть вкушает!