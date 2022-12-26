У нових реаліях, Новорічний стіл повинен складатися з простих та не складних страв. Кілька таких салатів дібрав 24 канал. Їх ви з легкістю приготуєте навіть без світла.
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У переліку три салати з мандаринами, оселедцем та курочкою. Обирайте, який вам сподобався більше, або й готуйте всі три.
Салат з мандаринами
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Викладаємо салат на тарілку. Очищуємо та розрізаємо мандарини кільцями, викладаємо на руколу.
- Закручуємо прошуто в рулетики, блакитний сир ламаємо руками – додаємо до салату.
- Обсмажуємо горішки на сухій сковорідці протягом 3 – 5 хвилин та посипаємо ними салат.
- На завершення поливаємо все рідким медом та подаємо страву до столу.
Нехай смакує!
Салат з корейською морквою
- Час: 45 – 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.
- Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.
- Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
- Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.
- Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.
Смачного!
Салат шуба
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварюємо очищені овочі до готовності. Буряк можна придбати вже готовим, або запекти у фользі.
- Оселедець нарізаємо кубиками та викладаємо у глибоку салатницю.
- Поверх риби викладаємо дрібно нарізану цибулю та змащуємо все майонезом.
- На грубій тертці натираємо моркву, картоплю та буряк. Розділяємо відварені яйця на білки та жовтки.
- Викладаємо салат шарами: картопля, морква, буряк, білок і жовток. Кожен з цих шарів рясно змащуємо майонезом.
Нехай смакує!