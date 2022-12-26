У нових реаліях, Новорічний стіл повинен складатися з простих та не складних страв. Кілька таких салатів дібрав 24 канал. Їх ви з легкістю приготуєте навіть без світла.

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У переліку три салати з мандаринами, оселедцем та курочкою. Обирайте, який вам сподобався більше, або й готуйте всі три.

Салат з мандаринами

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

— рукола;

— цитрусові;

— блакитний сир;

— прошуто;

— горішки;

— медовий соус.

Приготування:

Викладаємо салат на тарілку. Очищуємо та розрізаємо мандарини кільцями, викладаємо на руколу.

Закручуємо прошуто в рулетики, блакитний сир ламаємо руками – додаємо до салату.

Обсмажуємо горішки на сухій сковорідці протягом 3 – 5 хвилин та посипаємо ними салат.

На завершення поливаємо все рідким медом та подаємо страву до столу.

Нехай смакує!

Салат з корейською морквою

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 150 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів корейської моркви;

– 5 штук курячих яєць;

– майонез.

Приготування:

Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.

Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.

Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.

Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.

Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Салат шуба

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 г оселедця;

– 4 картоплини;

– 1 велика морква;

– половина цибулі;

– 1 великий буряк;

– майонез;

– 4 – 5 курячих яєць.

Приготування:

Відварюємо очищені овочі до готовності. Буряк можна придбати вже готовим, або запекти у фользі.

Оселедець нарізаємо кубиками та викладаємо у глибоку салатницю.

Поверх риби викладаємо дрібно нарізану цибулю та змащуємо все майонезом.

На грубій тертці натираємо моркву, картоплю та буряк. Розділяємо відварені яйця на білки та жовтки.

Викладаємо салат шарами: картопля, морква, буряк, білок і жовток. Кожен з цих шарів рясно змащуємо майонезом.

Нехай смакує!