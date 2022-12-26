У нових реаліях, Новорічний стіл повинен складатися з простих та не складних страв. Кілька таких салатів дібрав 24 канал. Їх ви з легкістю приготуєте навіть без світла.

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У переліку три салати з мандаринами, оселедцем та курочкою. Обирайте, який вам сподобався більше, або й готуйте всі три.

Салат з мандаринами

  • Час: 15 хвилин

Приготування:

  • Викладаємо салат на тарілку. Очищуємо та розрізаємо мандарини кільцями, викладаємо на руколу.
  • Закручуємо прошуто в рулетики, блакитний сир ламаємо руками – додаємо до салату.
  • Обсмажуємо горішки на сухій сковорідці протягом 3 – 5 хвилин та посипаємо ними салат.
  • На завершення поливаємо все рідким медом та подаємо страву до столу.

Нехай смакує!

Салат з корейською морквою

  • Час: 45 – 55 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.
  • Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.
  • Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
  • Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.
  • Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Салат шуба

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Відварюємо очищені овочі до готовності. Буряк можна придбати вже готовим, або запекти у фользі.
  • Оселедець нарізаємо кубиками та викладаємо у глибоку салатницю.
  • Поверх риби викладаємо дрібно нарізану цибулю та змащуємо все майонезом.
  • На грубій тертці натираємо моркву, картоплю та буряк. Розділяємо відварені яйця на білки та жовтки.
  • Викладаємо салат шарами: картопля, морква, буряк, білок і жовток. Кожен з цих шарів рясно змащуємо майонезом.

Нехай смакує!