Три Новогодних салата без света

До Нового года остаются считанные дни, чтобы успеть все, особенно учтите график почасовых отключений света.

В новых реалиях Новогодний стол должен состоять из простых и не сложных блюд. Несколько таких салатов подобрал 24 канала. Их вы с легкостью приготовите даже без света.

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В перечне три салата с мандаринами, селедкой и курочкой. Выбирайте, какой вам понравился больше, или готовьте все три.

Салат с мандаринами

Время: 15 минут

- рукола;- цитрусовые;- голубой сыр;- прошуто;- орешки;– медовый соус.

Приготовление:

Выкладываем салат на тарелку. Очищаем и разрезаем мандарины кольцами, выкладываем на рукколу.

Закручиваем прошуто в рулетики, голубой сыр ломаем руками – добавляем в салат.

Обжариваем орешки на сухой сковороде в течение 3-5 минут и посыпаем салат.

В завершение поливаем все редким медом и подаем блюдо к столу.

Пусть вкушает!

Салат с корейской морковью

Время: 45 – 55 минут

45 – 55 минут Порции: 4 – 6

– 1 куриное филе;– 150 граммов сыра моцарелла;– 100 граммов корейской моркови;– 5 штук куриных яиц;– майонез.

Приготовление:

Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.

Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.

Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.

Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.

Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Салат шуба

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 200 г сельди;– 4 картофелины;– 1 большая морковь;– половина лука;– 1 большая свекла;– майонез;– 4 – 5 куриных яиц.

Приготовление:

Отвариваем очищенные овощи до готовности. Свеклу можно приобрести уже готовой, или запечь в фольге.

Сельдь нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую салатницу.

Поверх рыбы выкладываем мелко нарезанный лук и смазываем все майонезом.

На грубой терке натираем морковь, картофель и свеклу. Разделяем отварные яйца на белки и желтки.

Выкладываем салат слоями: картофель, морковь, свекла, белок и желток. Каждый из этих слоев обильно смазываем майонезом.

Пусть вкушает!