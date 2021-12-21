Три популярных закуски на Новый год 2022: форшмак, грибной паштет и еврейский салат

21 декабря 2021 , 14:28
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Источник:

инстаграм Елизаветы Глинской

Каждый год у нас извечный вопрос: "Что приготовить на закуску на Новый год?" Чтобы облегчить вам выбор, мы собрали три самых популярных закуски. Выбирайте, готовьте и смакуйте!

Обязательно приготовьте эти закуски к праздничному столу, ведь они не только вкусные, но и легкие в приготовлении.

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Закуска из плавленых сырков

  • Время: 75 минут
  • Порции: 8
Ингредиенты:
– 270 граммов плавленых сырочков;
– 2 вареных куриных яйца;
– 40 граммов майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– 5 – 7 граммов белого хрена;
– 50 граммов грецких орехов;
– соль.

Приготовление:

  1. Предварительно отварите куриные яйца до готовности (8 минут) в подсоленной воде. Очистите от скорлупы.
     
  2. На мелкой терке натрите вареные яйца и плавленые сырки.
     
  3. Выжмите чеснок и добавьте белый хрен. Заправьте закуску майонезом и тщательно перемешайте.
     
  4. Соль добавляйте по желанию.
     
  5. Обжаренные грецкие орехи измельчите ножом или блендером в среднюю крошку.
     
  6. Смажьте руки маслом и сформируйте шарик из творожной массы, затем запанируйте его орешками.
     
  7. Отправьте готовую закуску в холодильник в час.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Форшмак по-одесски с яблоком

  • Время: 65 минут
  • Порции: 8


Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:
– 300 граммов слабосоленой сельди;
– 1 яблоко;
– 1 вареное куриное яйцо;
– 1 фиолетовый репчатый лук;
– 30 граммов батона;
– 50 миллилитров молока;
– 40 граммов сливочного масла;
– соль;
– зеленый лук.

Приготовление:

  1. Предварительно отварите куриное яйцо в подсоленной воде до готовности (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.
     
  2. Мелко нашинкуйте сельдь. Батон нарежьте небольшими кусками и замочите в молоке.
     
  3. На мелкой терке натрите яйцо и яблоко, смешайте со сельдью и добавьте батон – перемешайте.
     
  4. Мелко нашинкуйте лук, добавьте к остальным ингредиентам.
     
  5. Холодное масло натрите на терке и соедините с закуской, перемешайте.
     
  6. Перед подачей обязательно охладите закуску в холодильнике 30 – 40 минут.
     
  7. Подавайте форшмак с гренками и мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Грибной паштет на хрустящих гренках

  • Время: 65 минут
  • Порции: 8


Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:
– 700 граммов шампиньонов;
– 2 репчатые луковицы;
– 200 миллилитров сливок 20 – 30% жирности;
– 20 миллилитров масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 граммов белого хлеба;
– 70 миллилитров молока;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Помойте шампиньоны под проточной водой и снимите кожуру ножом. Нарежьте их мелкими кусками и обжарьте на разогретой сковороде.
     
  2. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками.
     
  3. Влейте масло, добавьте сливочное и нарезанный лук, сдобрите специями и продолжайте обжаривать до готовности овощей.
     
  4. Влейте сливки и тушите грибы на среднем огне до 10 минут.
     
  5. Замочите белый хлеб в молоке.
     
  6. Соедините хлеб с грибами и перебейте блендером до однородной массы.
     
  7. Подавайте грибной паштет с хрустящими гренками.

Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. ⁣А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?⁣

Еврейская закуска⁣
270 г плавленого сыра⁣
2 вареных яйца⁣
40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣
2 зубчика чеснока⁣
5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣
50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣
соль (по вкусу)⁣

Форшмак⁣
300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣
1 кислое яблоко ⁣
1 вареное яйцо⁣
1 синий лук (ялтинский)⁣
30 г батона⁣
50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣
40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣
соль (по вкусу)⁣
зеленый лук (для декора)⁣

Грибной паштет:⁣
700 г грибов⁣
2 луковицы⁣
200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣
20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣
50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣
50 г белого хлеба⁣
70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣
соль (по вкусу)⁣
черный перец (по вкусу)⁣

Автор: Богданна Рибак