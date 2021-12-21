Обязательно приготовьте эти закуски к праздничному столу, ведь они не только вкусные, но и легкие в приготовлении.

Читайте также Когда гости приехали внезапно: быстрые блюда, которые можно приготовить за 20 минут

Закуска из плавленых сырков

  • Время: 75 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Предварительно отварите куриные яйца до готовности (8 минут) в подсоленной воде. Очистите от скорлупы.
  2. На мелкой терке натрите вареные яйца и плавленые сырки.
  3. Выжмите чеснок и добавьте белый хрен. Заправьте закуску майонезом и тщательно перемешайте.
  4. Соль добавляйте по желанию.
  5. Обжаренные грецкие орехи измельчите ножом или блендером в среднюю крошку.
  6. Смажьте руки маслом и сформируйте шарик из творожной массы, затем запанируйте его орешками.
  7. Отправьте готовую закуску в холодильник в час.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Форшмак по-одесски с яблоком

  • Время: 65 минут
  • Порции: 8


Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Предварительно отварите куриное яйцо в подсоленной воде до готовности (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.
  2. Мелко нашинкуйте сельдь. Батон нарежьте небольшими кусками и замочите в молоке.
  3. На мелкой терке натрите яйцо и яблоко, смешайте со сельдью и добавьте батон – перемешайте.
  4. Мелко нашинкуйте лук, добавьте к остальным ингредиентам.
  5. Холодное масло натрите на терке и соедините с закуской, перемешайте.
  6. Перед подачей обязательно охладите закуску в холодильнике 30 – 40 минут.
  7. Подавайте форшмак с гренками и мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Грибной паштет на хрустящих гренках

  • Время: 65 минут
  • Порции: 8


Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Помойте шампиньоны под проточной водой и снимите кожуру ножом. Нарежьте их мелкими кусками и обжарьте на разогретой сковороде.
  2. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками.
  3. Влейте масло, добавьте сливочное и нарезанный лук, сдобрите специями и продолжайте обжаривать до готовности овощей.
  4. Влейте сливки и тушите грибы на среднем огне до 10 минут.
  5. Замочите белый хлеб в молоке.
  6. Соедините хлеб с грибами и перебейте блендером до однородной массы.
  7. Подавайте грибной паштет с хрустящими гренками.

Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. ⁣А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?⁣

Еврейская закуска⁣
270 г плавленого сыра⁣
2 вареных яйца⁣
40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣
2 зубчика чеснока⁣
5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣
50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣
соль (по вкусу)⁣

Форшмак⁣
300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣
1 кислое яблоко ⁣
1 вареное яйцо⁣
1 синий лук (ялтинский)⁣
30 г батона⁣
50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣
40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣
соль (по вкусу)⁣
зеленый лук (для декора)⁣

Грибной паштет:⁣
700 г грибов⁣
2 луковицы⁣
200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣
20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣
50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣
50 г белого хлеба⁣
70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣
соль (по вкусу)⁣
черный перец (по вкусу)⁣