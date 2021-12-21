Обязательно приготовьте эти закуски к праздничному столу, ведь они не только вкусные, но и легкие в приготовлении.

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Закуска из плавленых сырков

Время : 75 минут

: 75 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 270 граммов плавленых сырочков;

– 2 вареных куриных яйца;

– 40 граммов майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– 5 – 7 граммов белого хрена;

– 50 граммов грецких орехов;

– соль.

Приготовление:

Предварительно отварите куриные яйца до готовности (8 минут) в подсоленной воде. Очистите от скорлупы.

На мелкой терке натрите вареные яйца и плавленые сырки.

Выжмите чеснок и добавьте белый хрен. Заправьте закуску майонезом и тщательно перемешайте.

Соль добавляйте по желанию.

Обжаренные грецкие орехи измельчите ножом или блендером в среднюю крошку.

Смажьте руки маслом и сформируйте шарик из творожной массы, затем запанируйте его орешками.

Отправьте готовую закуску в холодильник в час.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Форшмак по-одесски с яблоком

Время : 65 минут

: 65 минут Порции: 8



Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 300 граммов слабосоленой сельди;

– 1 яблоко;

– 1 вареное куриное яйцо;

– 1 фиолетовый репчатый лук;

– 30 граммов батона;

– 50 миллилитров молока;

– 40 граммов сливочного масла;

– соль;

– зеленый лук.

Приготовление:

Предварительно отварите куриное яйцо в подсоленной воде до готовности (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.

Мелко нашинкуйте сельдь. Батон нарежьте небольшими кусками и замочите в молоке.

На мелкой терке натрите яйцо и яблоко, смешайте со сельдью и добавьте батон – перемешайте.

Мелко нашинкуйте лук, добавьте к остальным ингредиентам.

Холодное масло натрите на терке и соедините с закуской, перемешайте.

Перед подачей обязательно охладите закуску в холодильнике 30 – 40 минут.

Подавайте форшмак с гренками и мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Грибной паштет на хрустящих гренках

Время : 65 минут

: 65 минут Порции: 8



Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 700 граммов шампиньонов;

– 2 репчатые луковицы;

– 200 миллилитров сливок 20 – 30% жирности;

– 20 миллилитров масла;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов белого хлеба;

– 70 миллилитров молока;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Помойте шампиньоны под проточной водой и снимите кожуру ножом. Нарежьте их мелкими кусками и обжарьте на разогретой сковороде.

Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками.

Влейте масло, добавьте сливочное и нарезанный лук, сдобрите специями и продолжайте обжаривать до готовности овощей.

Влейте сливки и тушите грибы на среднем огне до 10 минут.

Замочите белый хлеб в молоке.

Соедините хлеб с грибами и перебейте блендером до однородной массы.

Подавайте грибной паштет с хрустящими гренками.

Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. ⁣А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?⁣

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Еврейская закуска⁣

270 г плавленого сыра⁣

2 вареных яйца⁣

40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣

2 зубчика чеснока⁣

5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣

50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣

соль (по вкусу)⁣

⁣

Форшмак⁣

300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣

1 кислое яблоко ⁣

1 вареное яйцо⁣

1 синий лук (ялтинский)⁣

30 г батона⁣

50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣

40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

зеленый лук (для декора)⁣

⁣

Грибной паштет:⁣

700 г грибов⁣

2 луковицы⁣

200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣

20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣

50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣

50 г белого хлеба⁣

70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

черный перец (по вкусу)⁣

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