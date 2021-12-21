Обязательно приготовьте эти закуски к праздничному столу, ведь они не только вкусные, но и легкие в приготовлении.
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Закуска из плавленых сырков
- Время: 75 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Предварительно отварите куриные яйца до готовности (8 минут) в подсоленной воде. Очистите от скорлупы.
- На мелкой терке натрите вареные яйца и плавленые сырки.
- Выжмите чеснок и добавьте белый хрен. Заправьте закуску майонезом и тщательно перемешайте.
- Соль добавляйте по желанию.
- Обжаренные грецкие орехи измельчите ножом или блендером в среднюю крошку.
- Смажьте руки маслом и сформируйте шарик из творожной массы, затем запанируйте его орешками.
- Отправьте готовую закуску в холодильник в час.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
Форшмак по-одесски с яблоком
- Время: 65 минут
- Порции: 8
Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской
Приготовление:
- Предварительно отварите куриное яйцо в подсоленной воде до готовности (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.
- Мелко нашинкуйте сельдь. Батон нарежьте небольшими кусками и замочите в молоке.
- На мелкой терке натрите яйцо и яблоко, смешайте со сельдью и добавьте батон – перемешайте.
- Мелко нашинкуйте лук, добавьте к остальным ингредиентам.
- Холодное масло натрите на терке и соедините с закуской, перемешайте.
- Перед подачей обязательно охладите закуску в холодильнике 30 – 40 минут.
- Подавайте форшмак с гренками и мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
Грибной паштет на хрустящих гренках
- Время: 65 минут
- Порции: 8
Фото со страницы инстаграма Лизы Глинской
Приготовление:
- Помойте шампиньоны под проточной водой и снимите кожуру ножом. Нарежьте их мелкими кусками и обжарьте на разогретой сковороде.
- Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками.
- Влейте масло, добавьте сливочное и нарезанный лук, сдобрите специями и продолжайте обжаривать до готовности овощей.
- Влейте сливки и тушите грибы на среднем огне до 10 минут.
- Замочите белый хлеб в молоке.
- Соедините хлеб с грибами и перебейте блендером до однородной массы.
- Подавайте грибной паштет с хрустящими гренками.
Приятного аппетита!
Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:
Текст публикации Лизы Глинской:
Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?
Еврейская закуска
270 г плавленого сыра
2 вареных яйца
40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)
2 зубчика чеснока
5-7 г белого хрена (1 ч. л.)
50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)
соль (по вкусу)
Форшмак
300 г слабосоленой сельди (2 филе)
1 кислое яблоко
1 вареное яйцо
1 синий лук (ялтинский)
30 г батона
50 мл молока (2,5 ст. л.)
40 г сливочного масла (2 ст. л.)
соль (по вкусу)
зеленый лук (для декора)
Грибной паштет:
700 г грибов
2 луковицы
200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)
20 мл растительного масла (1 ст. л.)
50 г сливочного масла (1/4 пачки)
50 г белого хлеба
70 мл молока (3,5 ст. л.)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)