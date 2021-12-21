Неодмінно приготуйте ці закуски до святкового столу, адже вони не тільки смачні, а й легкі у приготуванні.
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Закуска з плавлених сирочків
- Час: 75 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Заздалегідь відваріть курячі яйця до готовності (8 хвилин) у підсоленій воді. Почистьте від шкарлупи.
- На дрібній тертці натріть варені яйця та плавлені сирки.
- Вичавіть часник та додайте білий хрін. заправте закуску майонезом і ретельно перемішайте.
- Сіль додавайте за бажанням.
- Обсмажені волоські горіхи подрібніть ножем або блендером в середню крихту.
- Змажте руки олією та сформуйте кульку з сирної маси, далі запаніруйте її горішками.
- Відправте готову закуску в холодильник на годину.
Страва готова. Смачного!
Форшмак по-одеськи з яблуком
- Час: 65 хвилин
- Порції: 8
Фото зі сторінки інстаграм Лізи Глінської
Приготування:
- Заздалегідь відваріть куряче яйце в підсоленій воді до готовності (8 хвилин). Охолодіть та почистьте від шкарлупи.
- Дрібно наріжте оселедець. Батон наріжте невеликими шматками та замочіть в молоці.
- На дрібній тертці натріть яйце та яблуко, змішайте з оселедцем та додайте батон – перемішайте.
- Дрібно наріжте цибулю, додайте до решти інгредієнтів.
- Холодне масло натріть на тертці та з'єднайте з закускою, перемішайте.
- Перед подачею обов'язково охолодіть закуску в холодильнику 30 – 40 хвилин.
- Подавайте форшмак з грінками та дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Смачного!
Грибний паштет на хрумких грінках
- Час: 65 хвилин
- Порції: 8
Фото зі сторінки інстаграм Лізи Глінської
Приготування:
- Помийте печериці під проточною водою та зніміть шкірку ножем. Наріжте їх дрібними шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці.
- Наріжте ріпчасту цибулю дрібними кубиками.
- Влийте олію, додайте вершкове масло та нарізану цибулю, присмачте спеціями та продовжуйте обсмажувати до готовності овочів.
- Влийте вершки та тушкуйте гриби на середньому вогні до загущення протягом 10 хвилин.
- Замочіть білий хліб в молоці.
- З'єднайте хліб з грибами та перебийте блендером до однорідної маси.
- Подавайте грибний паштет з хрумкими грінками.
Смачного!
Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:
Текст публікації Лізи Глінської:
Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?
Еврейская закуска
270 г плавленого сыра
2 вареных яйца
40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)
2 зубчика чеснока
5-7 г белого хрена (1 ч. л.)
50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)
соль (по вкусу)
Форшмак
300 г слабосоленой сельди (2 филе)
1 кислое яблоко
1 вареное яйцо
1 синий лук (ялтинский)
30 г батона
50 мл молока (2,5 ст. л.)
40 г сливочного масла (2 ст. л.)
соль (по вкусу)
зеленый лук (для декора)
Грибной паштет:
700 г грибов
2 луковицы
200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)
20 мл растительного масла (1 ст. л.)
50 г сливочного масла (1/4 пачки)
50 г белого хлеба
70 мл молока (3,5 ст. л.)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)