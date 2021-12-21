Неодмінно приготуйте ці закуски до святкового столу, адже вони не тільки смачні, а й легкі у приготуванні.

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Закуска з плавлених сирочків

Час: 75 хвилин

75 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 270 грамів плавлених сирочків;

– 2 варених курячих яйця;

– 40 грамів майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– 5 – 7 грамів білого хріну;

– 50 грамів волоських горіхів;

– сіль.

Приготування:

Заздалегідь відваріть курячі яйця до готовності (8 хвилин) у підсоленій воді. Почистьте від шкарлупи.

На дрібній тертці натріть варені яйця та плавлені сирки.

Вичавіть часник та додайте білий хрін. заправте закуску майонезом і ретельно перемішайте.

Сіль додавайте за бажанням.

Обсмажені волоські горіхи подрібніть ножем або блендером в середню крихту.

Змажте руки олією та сформуйте кульку з сирної маси, далі запаніруйте її горішками.

Відправте готову закуску в холодильник на годину.

Страва готова. Смачного!

Форшмак по-одеськи з яблуком

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 8



Фото зі сторінки інстаграм Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 300 грамів слабосолоного оселедця;

– 1 яблуко;

– 1 варене куряче яйце;

– 1 фіолетова ріпчаста цибуля;

– 30 грамів батона;

– 50 мілілітрів молока;

– 40 грамів вершкового масла;

– сіль;

– зелена цибуля.

Приготування:

Заздалегідь відваріть куряче яйце в підсоленій воді до готовності (8 хвилин). Охолодіть та почистьте від шкарлупи.

Дрібно наріжте оселедець. Батон наріжте невеликими шматками та замочіть в молоці.

На дрібній тертці натріть яйце та яблуко, змішайте з оселедцем та додайте батон – перемішайте.

Дрібно наріжте цибулю, додайте до решти інгредієнтів.

Холодне масло натріть на тертці та з'єднайте з закускою, перемішайте.

Перед подачею обов'язково охолодіть закуску в холодильнику 30 – 40 хвилин.

Подавайте форшмак з грінками та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Смачного!

Грибний паштет на хрумких грінках

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 8



Фото зі сторінки інстаграм Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 700 грамів печериць;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 200 мілілітрів вершків 20 – 30% жирності;

– 20 мілілітрів олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів білого хліба;

– 70 мілілітрів молока;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Помийте печериці під проточною водою та зніміть шкірку ножем. Наріжте їх дрібними шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці.

Наріжте ріпчасту цибулю дрібними кубиками.

Влийте олію, додайте вершкове масло та нарізану цибулю, присмачте спеціями та продовжуйте обсмажувати до готовності овочів.

Влийте вершки та тушкуйте гриби на середньому вогні до загущення протягом 10 хвилин.

Замочіть білий хліб в молоці.

З'єднайте хліб з грибами та перебийте блендером до однорідної маси.

Подавайте грибний паштет з хрумкими грінками.

Смачного!

Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:

Текст публікації Лізи Глінської:

Друзья, сохраняйте в закладки рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто. ⁣А какие закуски вы обычно готовите на праздничный стол?⁣

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Еврейская закуска⁣

270 г плавленого сыра⁣

2 вареных яйца⁣

40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣

2 зубчика чеснока⁣

5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣

50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣

соль (по вкусу)⁣

⁣

Форшмак⁣

300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣

1 кислое яблоко ⁣

1 вареное яйцо⁣

1 синий лук (ялтинский)⁣

30 г батона⁣

50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣

40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

зеленый лук (для декора)⁣

⁣

Грибной паштет:⁣

700 г грибов⁣

2 луковицы⁣

200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣

20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣

50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣

50 г белого хлеба⁣

70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

черный перец (по вкусу)⁣

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