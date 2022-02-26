24 канал подобрал три простых рецепта из белокочанной капусты, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Если скептически относитесь к этому продукту, попробуйте наши варианты блюд. Мы уверены, что они вам понравятся!
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Салат из белокочанной капусты и моркови
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Фото pinch and swirl
Приготовление:
- Снимите первые слои капусты, если они повреждены. Нарубите ее острым ножом.
- Очистите морковь, натрите ее на терке.
- В салатнице смешайте капусту, морковь, сдобрите специями и полейте растительным маслом.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте его в отварной или печеный картофель.
Приятного аппетита!
Печеная белокочанная капуста с беконом
- Время: 45 – 60 минут
- Порции: 4
Фото real food tesco
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой и смажьте половиной масла.
- Разрежьте капусту пополам или на стейки. Смажьте их оставшимся маслом. Выпекайте капусту 20 минут.
- Тем временем разогрейте сковороду на сильном огне. Обжарьте нарезанный произвольными кусочками бекон к хрустящей корочке, затем добавьте выжатый или нарезанный чеснок, измельченный чабрец и белое вино (по желанию).
- Выньте капусту из духовки, посыпьте смесью из бекона, затем посыпьте пармезаном и листочками тимьяна. Поверните блюдо в духовой шкаф на 5 минут и готовьте к готовности.
Приятного аппетита!
Тушеная белокочанная капуста с лимоном
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото inspired taste net
Приготовление:
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.
- Нарубите капусту. Добавьте ее на сковороду вместе с чесноком и специями.
- Готовьте периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой (10 – 15 минут).
- Выжмите сок из лимона на капусту и подавайте к столу.
Приятного аппетита!