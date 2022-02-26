24 канал подобрал три простых рецепта из белокочанной капусты, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Если скептически относитесь к этому продукту, попробуйте наши варианты блюд. Мы уверены, что они вам понравятся!

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Салат из белокочанной капусты и моркови

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6


Фото pinch and swirl

Приготовление:

  1. Снимите первые слои капусты, если они повреждены. Нарубите ее острым ножом.
  2. Очистите морковь, натрите ее на терке.
  3. В салатнице смешайте капусту, морковь, сдобрите специями и полейте растительным маслом.
  4. Тщательно перемешайте салат и подавайте его в отварной или печеный картофель.

Приятного аппетита!

Печеная белокочанная капуста с беконом

  • Время: 45 – 60 минут
  • Порции: 4


Фото real food tesco

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой и смажьте половиной масла.
  2. Разрежьте капусту пополам или на стейки. Смажьте их оставшимся маслом. Выпекайте капусту 20 минут.
  3. Тем временем разогрейте сковороду на сильном огне. Обжарьте нарезанный произвольными кусочками бекон к хрустящей корочке, затем добавьте выжатый или нарезанный чеснок, измельченный чабрец и белое вино (по желанию).
  4. Выньте капусту из духовки, посыпьте смесью из бекона, затем посыпьте пармезаном и листочками тимьяна. Поверните блюдо в духовой шкаф на 5 минут и готовьте к готовности.

Приятного аппетита!

Тушеная белокочанная капуста с лимоном

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Фото inspired taste net

Приготовление:

  1. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.
  2. Нарубите капусту. Добавьте ее на сковороду вместе с чесноком и специями.
  3. Готовьте периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой (10 – 15 минут).
  4. Выжмите сок из лимона на капусту и подавайте к столу.

Приятного аппетита!