Три простых блюда из белокочанной капусты: готовим салат, тушим и запекаем

Белокочанная капуста – простой и доступный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд.

24 канал подобрал три простых рецепта из белокочанной капусты, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Если скептически относитесь к этому продукту, попробуйте наши варианты блюд. Мы уверены, что они вам понравятся!

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Салат из белокочанной капусты и моркови

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6



Фото pinch and swirl

– 1 белокочанная капуста;– 2 средние морковки;– 2 – 3 столовых ложки масла;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Снимите первые слои капусты, если они повреждены. Нарубите ее острым ножом. Очистите морковь, натрите ее на терке. В салатнице смешайте капусту, морковь, сдобрите специями и полейте растительным маслом. Тщательно перемешайте салат и подавайте его в отварной или печеный картофель.

Приятного аппетита!

Печеная белокочанная капуста с беконом

Время: 45 – 60 минут

45 – 60 минут Порции: 4



Фото real food tesco

– 2 головки белокочанной капусты;– 4 столовых ложки масла;– 2 веточки тимьяна;– 200 граммов бекона;– 50 граммов пармезана;– 3 – 4 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец;– 100 миллилитров белого сухого вина.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой и смажьте половиной масла. Разрежьте капусту пополам или на стейки. Смажьте их оставшимся маслом. Выпекайте капусту 20 минут. Тем временем разогрейте сковороду на сильном огне. Обжарьте нарезанный произвольными кусочками бекон к хрустящей корочке, затем добавьте выжатый или нарезанный чеснок, измельченный чабрец и белое вино (по желанию). Выньте капусту из духовки, посыпьте смесью из бекона, затем посыпьте пармезаном и листочками тимьяна. Поверните блюдо в духовой шкаф на 5 минут и готовьте к готовности.

Приятного аппетита!

Тушеная белокочанная капуста с лимоном

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6



Фото inspired taste net

– 1 головка белокочанной капусты;– 1,5 столовых ложек масла;– 1 столовая ложка измельченного чеснока;– сухой красный перец;– ½ лимона;– ½ чайной ложки мелкой морской соли.

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Нарубите капусту. Добавьте ее на сковороду вместе с чесноком и специями. Готовьте периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой (10 – 15 минут). Выжмите сок из лимона на капусту и подавайте к столу.

Приятного аппетита!