Три простых блюда из белокочанной капусты: готовим салат, тушим и запекаем

26 февраля 2022 , 21:52
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Белокочанная капуста – простой и доступный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд.

24 канал подобрал три простых рецепта из белокочанной капусты, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Если скептически относитесь к этому продукту, попробуйте наши варианты блюд. Мы уверены, что они вам понравятся!

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Салат из белокочанной капусты и моркови

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6


Фото pinch and swirl

Ингредиенты:
– 1 белокочанная капуста;
– 2 средние морковки;
– 2 – 3 столовых ложки масла;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Снимите первые слои капусты, если они повреждены. Нарубите ее острым ножом.
  2. Очистите морковь, натрите ее на терке.
  3. В салатнице смешайте капусту, морковь, сдобрите специями и полейте растительным маслом.
  4. Тщательно перемешайте салат и подавайте его в отварной или печеный картофель.

Приятного аппетита!

Печеная белокочанная капуста с беконом

  • Время: 45 – 60 минут
  • Порции: 4


Фото real food tesco

Ингредиенты:
– 2 головки белокочанной капусты;
– 4 столовых ложки масла;
– 2 веточки тимьяна;
– 200 граммов бекона;
– 50 граммов пармезана;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– 100 миллилитров белого сухого вина.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень фольгой и смажьте половиной масла.
  2. Разрежьте капусту пополам или на стейки. Смажьте их оставшимся маслом. Выпекайте капусту 20 минут.
  3. Тем временем разогрейте сковороду на сильном огне. Обжарьте нарезанный произвольными кусочками бекон к хрустящей корочке, затем добавьте выжатый или нарезанный чеснок, измельченный чабрец и белое вино (по желанию).
  4. Выньте капусту из духовки, посыпьте смесью из бекона, затем посыпьте пармезаном и листочками тимьяна. Поверните блюдо в духовой шкаф на 5 минут и готовьте к готовности.

Приятного аппетита!

Тушеная белокочанная капуста с лимоном

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Фото inspired taste net

Ингредиенты:
– 1 головка белокочанной капусты;
– 1,5 столовых ложек масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– сухой красный перец;
– ½ лимона;
– ½ чайной ложки мелкой морской соли.

Приготовление:

  1. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.
  2. Нарубите капусту. Добавьте ее на сковороду вместе с чесноком и специями.
  3. Готовьте периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой (10 – 15 минут).
  4. Выжмите сок из лимона на капусту и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак