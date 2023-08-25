Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю
Лето – время ярких эмоций и отдыха на природе. Благодаря солнечной и теплой погоде это время года у многих людей ассоциируется с семьей и друзьями, собирающимися вокруг барбекю.
Так что воспользуйтесь возможностью создать великолепные воспоминания в последние дни августа и насладиться отдыхом под открытым небом. Однако не стоит паниковать, ведь на организацию и приготовление достаточно будет считанных часов, информирует 24 Канал.
К теме Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами
Это возможно с ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Бренд позаботился, чтобы украинцы не тратили свое время на кропотливые подготовительные процессы и одновременно получали курочку высокого качества, уже замаринованную в отборных специях и готовую к запеканию. К тому же в ассортименте ТМ "Наша Ряба Аппетитная" – мясо на любой вкус. Следовательно, и любители пикантных маринадов, и ценители классических вкусов найдут здесь свой любимый продукт.
При этом приготовить курочку будет так же легко, как и ее выбрать. Всего за 30 минут вы получите сочное и ароматное мясо с корочкой, которое посмакует всем за столом. Дополнить блюдо советует любимыми овощами и соусами.
А чтобы кулинарный процесс стал еще проще – мы подготовили три актуальных идеи для вкусного барбекю, которые следует попробовать.
Куриные голени с сахарной кукурузой
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Куриные голени с кукурузой / Фото ShutterstockИнгредиенты:
– куриные голени "Дели" ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;
– 4 кочана кукурузы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 чайные ложки молотой паприки;
– 1 столовая ложка тертого пармезана;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая ее.
- Кочаны кукурузы чистим, разрезаем пополам и выкладываем на решетку, посыпаем паприкой и немного солью. Готовим их 15 минут до готовности, время от времени смазывая сливочным маслом.
- Перед подачей кукурузу посыпаем тертым пармезаном. Подаем с куриными голенями.
Куриный шашлык с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Куриный шашлык с грибами / Фото ShutterstockИнгредиенты:
– куриный шашлык "Зелень и лук" ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;
– 200 граммов шампиньонов;
– 100 граммов томатов черри;
– 1 репчатый лук;
– 50 граммов соуса барбекю или кетчупа;
– масло для смазки овощей (1 столовая ложка);
– соль по вкусу;
– большие шпажки.
Приготовление:
- Моем овощи. Нарезаем лук кольцами, а грибы и помидоры – оставляем целиком.
Если шампиньоны большие – их можно разрезать пополам. Однако рекомендуем выбирать небольшие грибы, которые быстрее приготовятся и при подаче будут выглядеть аппетитно.
- Грибы и томаты смазываем растительным маслом, посыпаем солью. По желанию можно добавить сухие прованские травы.
- Нанизываем на шпажки маринованный куриный шашлык, лук, томаты и шампиньоны.
- Готовим в течение 20-30 минут (время зависит от величины кусочков мяса).
- Подаем с соусом барбекю или томатным кетчупом.
Куриные голени с баклажанами и кабачками
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Куриные голени с овощами / Фото ShutterstockИнгредиенты:
– куриные голени в апельсиновом маринаде ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;
– 1 баклажан;
– 1 кабачок или цукини;
– 1 сладкий красный перец;
– 100 граммов шампиньонов;
– масло для смазки овощей (2 столовые ложки);
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– сухие травы по желанию (майоран, чабрец, эстрагон);
– большие шпажки.
Приготовление:
- Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая.
- Моем овощи, нарезаем произвольными кусочками. Поливаем их растительным маслом и специями, перемешиваем.
- Нанизываем овощи на шпажки и готовим 15 минут, переворачивая их на две стороны.
- Подаем куриные голени с овощами и любимым соусом.
Приятного аппетита!