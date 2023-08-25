Тож скористайтеся можливістю створити чудові спогади в останні дні серпня і насолодитися відпочинком просто неба. Проте не варто панікувати, адже на організацію та приготування достатньо буде лічених годин, інформує 24 Канал.

До теми Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Це можливо з ТМ "Наша Ряба Апетитна". Бренд попіклувався, щоб українці не витрачали свій час на кропіткі підготовчі процеси та водночас отримували курочку високої якості, що вже замаринована у добірних спеціях та готова до запікання. До того ж в асортименті ТМ "Наша Ряба Апетитна" – м'ясо на будь-який смак. Відтак і любителі пікантних маринадів, і поціновувачі класичних смаків знайдуть тут свій улюблений продукт.

При цьому приготувати курочку буде так же легко, як і її обрати. Всього за 30 хвилин ви отримаєте соковите та ароматне м’ясо зі скоринкою, яке посмакує усім за столом. Доповнити страву рекомендуємо улюбленими овочами та соусами.

А щоб кулінарний процес став ще простішим – ми підготували три актуальні ідеї для смачного барбекю, які точно варто спробувати.

Курячі гомілки з цукровою кукурудзою

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Курячі гомілки з кукурудзою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– курячі гомілки "Делі" ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 4 качани кукурудзи;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 чайні ложки меленої паприки;

– 1 столова ложка тертого пармезану;

– сіль до смаку.

Приготування:

Викладаємо курячі гомілки на решітку та готуємо їх 25 – 30 хвилин, періодично перевертаючи її. Качани кукурудзи чистимо, розрізаємо навпіл та викладаємо на решітку, посипаємо паприкою та трішки сіллю. Готуємо їх 15 хвилин до готовності, час від часу змащуючи вершковим маслом. Перед подачею кукурудзу посипаємо тертим пармезаном. Подаємо з курячими гомілками.

Курячий шашлик із грибами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Курячий шашлик з грибами / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– курячий шашлик "Зелень та цибуля" ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 200 грамів печериць;

– 100 грамів томатів чері;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 50 грамів соусу барбекю або кетчупу;

– олія для змащування овочів (1 столова ложка);

– сіль до смаку;

– великі шпажки.

Приготування:

Миємо овочі. Нарізаємо цибулю кільцями, а гриби та помідори – залишаємо цілими.

Якщо печериці великі – їх можна розрізати навпіл. Проте рекомендуємо обирати невеликі гриби, які швидше приготуються і при подачі виглядатимуть апетитно. Гриби та томати змащуємо олією, посипаємо сіллю. За бажанням можна додати сухих прованських трав. Нанизуємо на шпажки маринований курячий шашлик, цибулю, томати та печериці. Готуємо протягом 20 – 30 хвилин (час залежить від величини шматочків м’яса). Подаємо з соусом барбекю або томатним кетчупом.

Курячі гомілки з баклажанами та кабачками

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Курячі гомілки з овочами / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– курячі гомілки в апельсиновому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 1 баклажан;

– 1 кабачок або цукіні;

– 1 солодкий червоний перець;

– 100 грамів печериць;

– олія для змащування овочів (2 столові ложки);

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– сухі трави за бажанням (майоран, чебрець, естрагон);

– великі шпажки.

Приготування:

Викладаємо курячі гомілки на решітку та готуємо їх 25 – 30 хвилин, періодично перевертаючи. Миємо овочі, нарізаємо довільними шматочками. Поливаємо їх олією та спеціями, перемішуємо. Нанизуємо овочі на шпажки та готуємо 15 хвилин, перевертаючи їх на дві сторони. Подаємо курячі гомілки з овочами та улюбленим соусом.

Смачного!