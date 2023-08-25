Тож скористайтеся можливістю створити чудові спогади в останні дні серпня і насолодитися відпочинком просто неба. Проте не варто панікувати, адже на організацію та приготування достатньо буде лічених годин, інформує 24 Канал.
До теми Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами
Це можливо з ТМ "Наша Ряба Апетитна". Бренд попіклувався, щоб українці не витрачали свій час на кропіткі підготовчі процеси та водночас отримували курочку високої якості, що вже замаринована у добірних спеціях та готова до запікання. До того ж в асортименті ТМ "Наша Ряба Апетитна" – м'ясо на будь-який смак. Відтак і любителі пікантних маринадів, і поціновувачі класичних смаків знайдуть тут свій улюблений продукт.
При цьому приготувати курочку буде так же легко, як і її обрати. Всього за 30 хвилин ви отримаєте соковите та ароматне м’ясо зі скоринкою, яке посмакує усім за столом. Доповнити страву рекомендуємо улюбленими овочами та соусами.
А щоб кулінарний процес став ще простішим – ми підготували три актуальні ідеї для смачного барбекю, які точно варто спробувати.
Курячі гомілки з цукровою кукурудзою
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Курячі гомілки з кукурудзою / Фото Shutterstock
Приготування:
- Викладаємо курячі гомілки на решітку та готуємо їх 25 – 30 хвилин, періодично перевертаючи її.
- Качани кукурудзи чистимо, розрізаємо навпіл та викладаємо на решітку, посипаємо паприкою та трішки сіллю. Готуємо їх 15 хвилин до готовності, час від часу змащуючи вершковим маслом.
- Перед подачею кукурудзу посипаємо тертим пармезаном. Подаємо з курячими гомілками.
Курячий шашлик із грибами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Курячий шашлик з грибами / Фото Shutterstock
Приготування:
- Миємо овочі. Нарізаємо цибулю кільцями, а гриби та помідори – залишаємо цілими.
Якщо печериці великі – їх можна розрізати навпіл. Проте рекомендуємо обирати невеликі гриби, які швидше приготуються і при подачі виглядатимуть апетитно.
- Гриби та томати змащуємо олією, посипаємо сіллю. За бажанням можна додати сухих прованських трав.
- Нанизуємо на шпажки маринований курячий шашлик, цибулю, томати та печериці.
- Готуємо протягом 20 – 30 хвилин (час залежить від величини шматочків м’яса).
- Подаємо з соусом барбекю або томатним кетчупом.
Курячі гомілки з баклажанами та кабачками
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Курячі гомілки з овочами / Фото Shutterstock
Приготування:
- Викладаємо курячі гомілки на решітку та готуємо їх 25 – 30 хвилин, періодично перевертаючи.
- Миємо овочі, нарізаємо довільними шматочками. Поливаємо їх олією та спеціями, перемішуємо.
- Нанизуємо овочі на шпажки та готуємо 15 хвилин, перевертаючи їх на дві сторони.
- Подаємо курячі гомілки з овочами та улюбленим соусом.
Смачного!