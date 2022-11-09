Чтобы вы могли готовить только лучшую пиццу для родных или друзей, 24 канал подобрал три проверенных рецепта теста на любой вкус.
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Начинки для пиццы могут быть разными: мясными, творожными или с морепродуктами и рыбой. Не забывайте, чтобы пицца была действительно сочной, выкладывайте двойной творог. Сначала тесто, томатное основание, тертый сыр, колбаса или ветчина, снова сыр и только тогда помидоры или грибы.
Пицца / Фото Zpizza
В этой последовательности начинка будет держаться основания, не будет "убегать" из коржа после выпечки.
Рецепт теста на свежих дрожжах
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В глубокой миске размешайте до редкого состояния сахар и дрожжи. Можно воспользоваться ложкой или вилкой.
- Влейте теплое молоко и перемешайте смесь. Влейте масло, добавьте немного муки и соль.
- Небольшими порциями добавляйте в тесто муку и замешивайте тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не прилипнуть к рукам.
- Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно подросло.
- Из одного замеса теста выходит два коржа для пиццы.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт теста на сухих дрожжах
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи и сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто.
- Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки.
- Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30 – 40 минут до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на две равные части.
- На кусок пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто кругом на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики руками.
- Выкладываем любимую начинку и даем пике постоять 10 – 15 минут перед выпеканием, чтобы она была рыхлая.
- Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.
Приятного тебе аппетита!
Пицца / Фото
Рецепт теста на воде
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с солью.
- Теплое молоко размешайте со свежими дрожжами и сахаром. Влейте растительное масло и небольшими порциями добавляйте муку.
- Замесите эластическое тесто руками, при необходимости подсыпьте тесто мукой, но не переборщите.
- Оставьте тесто отдохнуть на несколько минут и переходите к формовке лепешки.
- Разделите тесто на две части, каждую из них подсыпьте мукой и раскатайте занозой в тоненький пласт.
- Переложите тесто на круглую форму теста и переходите к наложению начинки.
Приятного тебе аппетита!