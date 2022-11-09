Чтобы вы могли готовить только лучшую пиццу для родных или друзей, 24 канал подобрал три проверенных рецепта теста на любой вкус.

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Начинки для пиццы могут быть разными: мясными, творожными или с морепродуктами и рыбой. Не забывайте, чтобы пицца была действительно сочной, выкладывайте двойной творог. Сначала тесто, томатное основание, тертый сыр, колбаса или ветчина, снова сыр и только тогда помидоры или грибы.

Пицца / Фото Zpizza

В этой последовательности начинка будет держаться основания, не будет "убегать" из коржа после выпечки.

Рецепт теста на свежих дрожжах

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 1 стакан теплого молока;

– 400 – 500 граммов пшеничной муки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой миске размешайте до редкого состояния сахар и дрожжи. Можно воспользоваться ложкой или вилкой.

Влейте теплое молоко и перемешайте смесь. Влейте масло, добавьте немного муки и соль.

Небольшими порциями добавляйте в тесто муку и замешивайте тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не прилипнуть к рукам.

Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно подросло.

Из одного замеса теста выходит два коржа для пиццы.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт теста на сухих дрожжах

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров теплой воды или молока;

– 6 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– половина чайной ложки соли;

– 350 граммов пшеничной муки;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи и сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто.

Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки.

Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30 – 40 минут до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на две равные части.

На кусок пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто кругом на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики руками.

Выкладываем любимую начинку и даем пике постоять 10 – 15 минут перед выпеканием, чтобы она была рыхлая.

Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.

Приятного тебе аппетита!

Пицца / Фото

Рецепт теста на воде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 20 граммов свежих дрожжей;

– 180 миллилитров воды;

– половина столовой ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2,5 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с солью.

Теплое молоко размешайте со свежими дрожжами и сахаром. Влейте растительное масло и небольшими порциями добавляйте муку.

Замесите эластическое тесто руками, при необходимости подсыпьте тесто мукой, но не переборщите.

Оставьте тесто отдохнуть на несколько минут и переходите к формовке лепешки.

Разделите тесто на две части, каждую из них подсыпьте мукой и раскатайте занозой в тоненький пласт.

Переложите тесто на круглую форму теста и переходите к наложению начинки.

Приятного тебе аппетита!