Щоб ви могли готувати тільки найкращу піцу для рідних чи друзів, 24 канал дібрав три перевірені рецепти тіста на будь-який смак.

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Начинки для піци можуть бути різними: м'ясними, сирними чи з морепродуктами й рибою. Не забувайте, щоб піца була справді соковитою, викладайте подвійний сир. Спочатку тісто, томатна основа, тертий сир, ковбаса чи шинка, знову сир та тільки тоді помідори чи гриби.

Піца / Фото Zpizza

У цій послідовності начинка буде триматися основи, не буде "втікати" з коржа після випікання.

Рецепт тіста на свіжих дріжджах

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 1 склянка теплого молока;

– 400 – 500 грамів пшеничного борошна;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі.

Приготування:

У глибокій мисці розмішайте до рідкого стану цукор та дріжджі. Можна скористатися ложкою або виделкою.

Влийте тепле молоко та перемішайте суміш. Влийте олію, додайте трішки борошна та сіль.

Невеликими порціями додавайте до тіста борошно та замішуйте тісто. Воно повинне бути еластичним, м'яким і не липнути до рук.

Накрийте готове тісто харчовою плівкою та залишіть на 30 хвилин, щоб воно підросло.

З одного замісу тіста виходить два коржі для піци.

Смачного!

Рецепт тіста на сухих дріжджах

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів теплої води або молока;

– 6 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– половина чайної ложки солі;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі та цукор. Окремо з'єднуємо просіяне борошно з сіллю, додаємо вологі інгредієнти, замішуємо липке тісто.

Додаємо до тіста оливкову олію, вимішуємо до гладкості близько 5 хвилин. Якщо раптом тісто і надалі буде липнути – підсипте борошна.

Змазуємо миску оливковою олією, кладемо тісто і залишаємо на 30 – 40 хвилин, до збільшення його у 2 рази. Готове тісто ділимо на дві рівні частини.

На шматок пергаменту присипаємо борошном і просто розкатуємо тісто колом на ширину пергаменту. Можна розкатувати на поверхні і потім просто перенести на пергамент. Формуємо бортики руками.

Викладаємо улюблену начинку і даємо піці постояти 10 – 15 хвилин перед випіканням, щоб вона була пухка.

Випікаємо в розігрітій духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.

Смачного!

Піца / Фото Pixabay

Рецепт тіста на воді

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 180 мілілітрів води;

– половина столової ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2, 5 столових ложок оливкової олії.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю.

Тепле молоко розмішайте зі свіжими дріжджами та цукром. Влийте олію та невеликими порціями додавайте борошно.

Замісіть еластичне тісто руками, за необхідністю підсипайте тісто борошном, але не переборщіть.

Залишіть тісто відпочити на кілька хвилин та переходьте до формування коржа.

Розділіть тісто на дві частини, кожну з них підсипте борошном та розкачайте скалкою в тоненький пласт.

Перекладіть тісто на круглу форму для тіста та переходьте до накладання начинки.

Смачного!