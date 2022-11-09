Каждый найдет свой: три рецепта теста для пиццы на любой вкус

Что главное в пике: начинка или тесто? Конечно, начинка играет свою роль в этом блюде, но от качества теста зависит 80 процентов успеха.

Чтобы вы могли готовить только лучшую пиццу для родных или друзей, 24 канал подобрал три проверенных рецепта теста на любой вкус.

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Начинки для пиццы могут быть разными: мясными, творожными или с морепродуктами и рыбой. Не забывайте, чтобы пицца была действительно сочной, выкладывайте двойной творог. Сначала тесто, томатное основание, тертый сыр, колбаса или ветчина, снова сыр и только тогда помидоры или грибы.

Пицца / Фото Zpizza

В этой последовательности начинка будет держаться основания, не будет "убегать" из коржа после выпечки.

Рецепт теста на свежих дрожжах

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 25 граммов свежих дрожжей;– 1 стакан теплого молока;– 400 – 500 граммов пшеничной муки;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 столовая ложка сахара;– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой миске размешайте до редкого состояния сахар и дрожжи. Можно воспользоваться ложкой или вилкой.

Влейте теплое молоко и перемешайте смесь. Влейте масло, добавьте немного муки и соль.

Небольшими порциями добавляйте в тесто муку и замешивайте тесто. Оно должно быть эластичным, мягким и не прилипнуть к рукам.

Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно подросло.

Из одного замеса теста выходит два коржа для пиццы.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт теста на сухих дрожжах

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 200 миллилитров теплой воды или молока;– 6 граммов сухих дрожжей;– 1 чайная ложка сахара;– половина чайной ложки соли;– 350 граммов пшеничной муки;– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи и сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто.

Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки.

Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30 – 40 минут до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на две равные части.

На кусок пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто кругом на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики руками.

Выкладываем любимую начинку и даем пике постоять 10 – 15 минут перед выпеканием, чтобы она была рыхлая.

Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.

Приятного тебе аппетита!

Пицца / Фото

Рецепт теста на воде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 300 граммов пшеничной муки;– 20 граммов свежих дрожжей;– 180 миллилитров воды;– половина столовой ложки сахара;– 1 чайная ложка соли;– 2,5 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с солью.

Теплое молоко размешайте со свежими дрожжами и сахаром. Влейте растительное масло и небольшими порциями добавляйте муку.

Замесите эластическое тесто руками, при необходимости подсыпьте тесто мукой, но не переборщите.

Оставьте тесто отдохнуть на несколько минут и переходите к формовке лепешки.

Разделите тесто на две части, каждую из них подсыпьте мукой и раскатайте занозой в тоненький пласт.

Переложите тесто на круглую форму теста и переходите к наложению начинки.

Приятного тебе аппетита!