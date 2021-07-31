Кулінарна книга "1-ша загальнопрактична кухня" Ольги Франко вперше була видана у 1929 році в Коломиї. В ній описані різноманітні страви української кухні, від закусок, грінок до м'ясних страв і десертів.
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Лимонний холодник
- Час: 30 – 60 хвилин
- Порції: 4
Лимонний крем / Фото 1000 меню
Приготування:
- Ретельно помийте лимони. Зніміть з них цедру, а сік вичавіть у склянку.
- Перетріть цукор з лимонною цедрою.
- Змішайте молоко та вершки.
- Залийте молочною сумішшю цедру з цукром та влийте лимонний сік.
- Збивайте масу до стійких піків. За давнім рецептом лимонний холодник збивали протягом години та подавали на стіл.
Волинські зрази
- Час: 65 хвилин
- Порції: 4
М'ясо з картоплею / Фото Кулінарна енциклопедія
Приготування:
- Наріжте телятину тонкими скибками. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній м'ясо.
- Посоліть телятину та поперчіть.
- Зверху викладіть шар дрібно нарізаної свіжої солонини (наріжте сало дрібними шматками) та накрийте кришкою.
- Тушкуйте страву протягом години.
- Подавайте волинські зрази зі смаженою картоплею. Смачного!
Кружоляти з курятини
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Котлети / Фото Рецепти
Приготування:
- Відділіть з курячої тушки м'ясо від кісток. Кістки залийте водою та відваріть як на бульйон.
- Куряче м'ясо змеліть на фарш.
- Батон замочіть у молоці.
- З'єднайте курячий фарш з вимоченим хлібом, перетопленим маслом, яєчними жовтками та тертим сиром. Додайте спецій на ваш смак. Перемішайте масу для кружолятів та сформуйте з неї сіканці (котлети).
- Запаніруйте їх в сухарях.
- Обсмажте їх на розігрітій сковорідці з вершковим маслом до готовності.
- Для підливи з'єднайте запражку (обсмажене борошно з вершковим маслом) з лимонним соком, цукром та сіллю. Залийте все курячим бульйоном та доведіть до кипіння на сковорідці. Як тільки маса загусне та стане однорідною – підлива готова.
- Викладіть страву на тарілку, полийте підливою та викладіть кілька шматочків лимону. Смачного!