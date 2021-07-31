Українська кухня багата на смачні та оригінальні страви, але є в ній і багато забутих шедеврів кулінарії. Сьогодні ми познайомимо вас з трьома надзвичайно смачними і давніми стравами, які описала у своїй книзі "Практична кухня" Ольга Франко.