Кулінарна книга "1-ша загальнопрактична кухня" Ольги Франко вперше була видана у 1929 році в Коломиї. В ній описані різноманітні страви української кухні, від закусок, грінок до м'ясних страв і десертів.

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Лимонний холодник

  • Час: 30 – 60 хвилин
  • Порції: 4

холодник
Лимонний крем / Фото 1000 меню

Приготування:

  1. Ретельно помийте лимони. Зніміть з них цедру, а сік вичавіть у склянку.
  2. Перетріть цукор з лимонною цедрою.
  3. Змішайте молоко та вершки.
  4. Залийте молочною сумішшю цедру з цукром та влийте лимонний сік.
  5. Збивайте масу до стійких піків. За давнім рецептом лимонний холодник збивали протягом години та подавали на стіл.

Волинські зрази

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 4

м'ясо
М'ясо з картоплею / Фото Кулінарна енциклопедія

Приготування:

  1. Наріжте телятину тонкими скибками. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній м'ясо.
  2. Посоліть телятину та поперчіть.
  3. Зверху викладіть шар дрібно нарізаної свіжої солонини (наріжте сало дрібними шматками) та накрийте кришкою.
  4. Тушкуйте страву протягом години.
  5. Подавайте волинські зрази зі смаженою картоплею. Смачного!

Кружоляти з курятини

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4

котлети
Котлети / Фото Рецепти

Приготування:

  1. Відділіть з курячої тушки м'ясо від кісток. Кістки залийте водою та відваріть як на бульйон.
  2. Куряче м'ясо змеліть на фарш.
  3. Батон замочіть у молоці.
  4. З'єднайте курячий фарш з вимоченим хлібом, перетопленим маслом, яєчними жовтками та тертим сиром. Додайте спецій на ваш смак. Перемішайте масу для кружолятів та сформуйте з неї сіканці (котлети).
  5. Запаніруйте їх в сухарях.
  6. Обсмажте їх на розігрітій сковорідці з вершковим маслом до готовності.
  7. Для підливи з'єднайте запражку (обсмажене борошно з вершковим маслом) з лимонним соком, цукром та сіллю. Залийте все курячим бульйоном та доведіть до кипіння на сковорідці. Як тільки маса загусне та стане однорідною – підлива готова.
  8. Викладіть страву на тарілку, полийте підливою та викладіть кілька шматочків лимону. Смачного!