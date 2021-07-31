Три забытых украинских блюда из кулинарной книги Ольги Франко: давние рецепты

Украинская кухня богата на вкусные и оригинальные блюда, но есть в ней и много забытых шедевров кулинарии. Сегодня мы познакомим вас с тремя необыкновенно вкусными и давними блюдами, которые описала в своей книге "Практическая кухня" Ольга Франко.

Кулинарная книга "1-я общепрактическая кухня" Ольги Франко впервые была издана в 1929 году в Коломые. В ней описаны различные блюда украинской кухни, от закусок, гренок к мясным блюдам и десертам.

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Лимонный холодник

Время: 30 – 60 минут

30 – 60 минут Порции: 4



Лимонный крем / Фото 1000 меню

– цедра двух лимонов;– 1 стакан сахара;– 1 л молока;– 500 мл жирных сливок;– сок двух лимонов.

Приготовление:

Тщательно помойте лимоны. Снимите с них цедру, а сок выжмите в стакан. Перетрите сахар с лимонной цедрой. Смешайте молоко и сливки. Залейте молочной смесью цедру с сахаром и влейте лимонный сок. Взбивайте массу до устойчивых пиков. Согласно древнему рецепту лимонный холодник сбивали в течение часа и подавали на стол.

Волынские зразы

Время: 65 минут

65 минут Порции: 4



Мясо с картофелем / Фото Кулинарная энциклопедия

– 500 г телятины;– сливочное масло на ваш вкус;– домашняя солонина (сало);– жареный картофель;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарежьте телятину тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней мясо. Посолите телятину и поперчите. Сверху выложите слой мелко нарезанной свежей солонины (нарежьте сало мелкими кусками) и накройте крышкой. Тушите блюдо в течение часа. Подавайте волынские зразы с жареным картофелем. Приятного аппетита!

Кружоляты из курицы

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4



Котлеты / Фото Рецепты

– 1 куриная тушка;– 400 г батона;– молоко;– 1 ст. л. перетопленного масла (ГХИ);– 2 ст. л. тертого сыра;– 3 желтка;– панировочные сухари;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу;– запражка (соус бешамель);– лимонный сок;– щепотка сахара;– соль по вашему вкусу.

Приготовление: