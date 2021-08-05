Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.
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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!
Евгений Клопотенко / Фото Новый канал
За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.
Рецепт классического соуса винегрет
Фото Эмили Ноэль
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции.
- Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!
Диетический соус
Фото Новый канал
Приготовление:
- Натрите огурец на мелкой терке.
- Чеснок выжмите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат.
- Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Пряная заправка
Фото Новый канал
Приготовление:
- В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Тщательно вымешайте их до однородной консистенции.
- Полейте салат и перемешайте. Приятного аппетита!