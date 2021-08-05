Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.

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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!

Клопотенко
Евгений Клопотенко / Фото Новый канал

За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.

Рецепт классического соуса винегрет

соус
Фото Эмили Ноэль

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции.
  2. Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!

Диетический соус

соус
Фото Новый канал

Приготовление:

  1. Натрите огурец на мелкой терке.
  2. Чеснок выжмите через пресс.
  3. Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат.
  4. Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Пряная заправка

соус
Фото Новый канал

Приготовление:

  1. В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
  2. Тщательно вымешайте их до однородной консистенции.
  3. Полейте салат и перемешайте. Приятного аппетита!