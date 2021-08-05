Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.

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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!



Евгений Клопотенко / Фото Новый канал

За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.

Рецепт классического соуса винегрет



Фото Эмили Ноэль

Ингредиенты:

– 2 ст. л. лимонного сока;

– 2 ч. л. сладкой горчицы;

– 70 мл оливкового масла;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции. Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!

Диетический соус



Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 150 мл греческого йогурта;

– 1 огурец;

– 4 зубчика чеснока;

– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Натрите огурец на мелкой терке. Чеснок выжмите через пресс. Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат. Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Пряная заправка



Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 500 мл нерафинированного масла;

– 1 ст. л. сушеного орегано;

– 1 ст. л. сушеного базилика;

– 1 ст. л. сушеного тимьяна;

– 1 ст. л. сушеной мяты;

– перец чили кусочками.

Приготовление: