Заправка – один із головних компонентів будь-якого салату. Вона має збагачувати страву, підкреслюючи смак інших інгредієнтів. Додаючи до салатів майонез, навіть приготований власноруч, ви ризикуєте зіпсувати страву. До того зробите її надто калорійною.

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У магазинах – сила-силенна готових соусів для салатів, але ж домашні – смачніші!



Євген Клопотенко / Фото Новий канал

За лаштунками шоу "Хто зверху?", що на Новому каналі, кулінар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептами заправок із найпростіших інгредієнтів, які чудово замінять шкідливі магазинні майонези.

Рецепт класичного соусу вінегрет



Фото Емілі Ноель

Інгредієнти:

– 2 ст. л. лимонного соку;

– 2 ч. л. солодкої гірчиці;

– 70 мл оливкової олії;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти в мисці та доведіть до однорідної консистенції. Полийте заправкою салат та перемішайте. Смачного!

Дієтичний соус



Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 150 мл грецького йогурту;

– 1 огірок;

– 4 зубчики часнику;

– сіль на ваш смак.

Приготування:

Натріть огірок на дрібній тертці. Часник вичавіть через прес. Змішайте всі інгредієнти для соусу в мисці та полийте салат. Перемішайте страву та подавайте до столу. Смачного!

Пряна заправка



Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 500 мл нерафінованої олії;

– 1 ст. л. сушеного орегано;

– 1 ст. л. сушеного базиліку;

– 1 ст. л. сушеного чебрецю;

– 1 ст. л. сушеної м'яти;

– перець чилі шматочками.

Приготування: