Без майонеза: три заправки для салатов от Евгения Клопотенко
Источник:Новый канал
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусных соусов без майонеза. Они подходят к любым салатам и никоим образом не повредят вашей фигуре.
Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.
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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!
Евгений Клопотенко / Фото Новый канал
За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.
Рецепт классического соуса винегрет
Фото Эмили Ноэль
– 2 ст. л. лимонного сока;
– 2 ч. л. сладкой горчицы;
– 70 мл оливкового масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции.
- Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!
Диетический соус
Фото Новый канал
– 150 мл греческого йогурта;
– 1 огурец;
– 4 зубчика чеснока;
– соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Натрите огурец на мелкой терке.
- Чеснок выжмите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат.
- Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Пряная заправка
Фото Новый канал
– 500 мл нерафинированного масла;
– 1 ст. л. сушеного орегано;
– 1 ст. л. сушеного базилика;
– 1 ст. л. сушеного тимьяна;
– 1 ст. л. сушеной мяты;
– перец чили кусочками.
Приготовление:
- В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Тщательно вымешайте их до однородной консистенции.
- Полейте салат и перемешайте. Приятного аппетита!