Без майонеза: три заправки для салатов от Евгения Клопотенко

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусных соусов без майонеза. Они подходят к любым салатам и никоим образом не повредят вашей фигуре.

Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.

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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!



Евгений Клопотенко / Фото Новый канал

За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.

Рецепт классического соуса винегрет



Фото Эмили Ноэль

– 2 ст. л. лимонного сока;– 2 ч. л. сладкой горчицы;– 70 мл оливкового масла;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции. Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!

Диетический соус



Фото Новый канал

– 150 мл греческого йогурта;– 1 огурец;– 4 зубчика чеснока;– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Натрите огурец на мелкой терке. Чеснок выжмите через пресс. Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат. Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Пряная заправка



Фото Новый канал

– 500 мл нерафинированного масла;– 1 ст. л. сушеного орегано;– 1 ст. л. сушеного базилика;– 1 ст. л. сушеного тимьяна;– 1 ст. л. сушеной мяты;– перец чили кусочками.

Приготовление: