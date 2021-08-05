Без майонеза: три заправки для салатов от Евгения Клопотенко

5 августа 2021 , 17:27
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Источник:

Новый канал

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусных соусов без майонеза. Они подходят к любым салатам и никоим образом не повредят вашей фигуре.

Заправка – один из главных компонентов любого салата. Она должна обогащать блюдо, подчеркивая вкус других ингредиентов. Добавляя в салатф майонез, даже приготовленный собственноручно, вы рискуете испортить блюдо. К тому же сделаете его слишком калорийным.

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В магазинах – великое множество готовых соусов для салатов, но ведь домашние – вкуснее!


Евгений Клопотенко / Фото Новый канал

За кулисами шоу "Кто сверху?", что на Новом канале, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из самых простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.

Рецепт классического соуса винегрет


Фото Эмили Ноэль

Ингредиенты:
– 2 ст. л. лимонного сока;
– 2 ч. л. сладкой горчицы;
– 70 мл оливкового масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске и доведите до однородной консистенции.
  2. Полейте заправкой салат и перемешайте. Приятного аппетита!

Диетический соус


Фото Новый канал

Ингредиенты:
– 150 мл греческого йогурта;
– 1 огурец;
– 4 зубчика чеснока;
– соль на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Натрите огурец на мелкой терке.
  2. Чеснок выжмите через пресс.
  3. Смешайте все ингредиенты для соуса в миске и полейте салат.
  4. Перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Пряная заправка


Фото Новый канал

Ингредиенты:
– 500 мл нерафинированного масла;
– 1 ст. л. сушеного орегано;
– 1 ст. л. сушеного базилика;
– 1 ст. л. сушеного тимьяна;
– 1 ст. л. сушеной мяты;
– перец чили кусочками.

Приготовление:

  1. В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
  2. Тщательно вымешайте их до однородной консистенции.
  3. Полейте салат и перемешайте. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак