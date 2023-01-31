Еда, которая знакома нам с самого детства – это всегда неповторимый вкус и особенная атмосфера. Если вам захочется погрузиться в счастливые воспоминания, то на помощь всегда придут трубочки с кремом, тем более что готовить их легче, чем может показаться на первый взгляд.
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Рецепт классических трубочек с кремом
Время: 1,5 часа
Порций: 6
Вкус детства / Фото Wszystkego Slodkiego
Ингредиенты:
тесто:
- 500 грамм муки;
- 200 грамм сливок;
- 250 грамм холодного сливочного масла;
- яйцо;
- ложка сахарной пудры;
крем:
- 250 миллилитров сливок (30%);
- 250 грамм сыра маскарпоне;
- 4 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Муку просеиваем на доску или столешницу. Добавляем нарезанное масло, яйцо, сливки и сахарную пудру. Интенсивно вымешиваем тесто, заворачиваем в фольгу и ставим на час в холодильник.
- Затем делим тесто на меньшие части, которые раскатываем и нарезаем на полоски шириной 1,5 сантиметра.
- Складываем лист алюминиевой фольги несколько раз, чтобы сделать его жестким. Когда мы получим прямоугольник с длинной стороной примерно 6 – 7 сантиметров, наматываем полоски теста на трубочки.
- Выкладываем трубочки на противень и выпекаем на 20 минут при 200 градусах. Даем трубочкам остыть.
- Готовим крем: взбиваем сливки до густой консистенции, затем добавляем маскарпоне и пудру.
- Наполняем трубочки кремом и присыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!