Еда, которая знакома нам с самого детства – это всегда неповторимый вкус и особенная атмосфера. Если вам захочется погрузиться в счастливые воспоминания, то на помощь всегда придут трубочки с кремом, тем более что готовить их легче, чем может показаться на первый взгляд.

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Рецепт классических трубочек с кремом

Время: 1,5 часа

Порций: 6

Вкус детства / Фото Wszystkego Slodkiego

Ингредиенты:

тесто:

500 грамм муки;

200 грамм сливок;

250 грамм холодного сливочного масла;

яйцо;

ложка сахарной пудры;

крем:

250 миллилитров сливок (30%);

250 грамм сыра маскарпоне;

4 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

Муку просеиваем на доску или столешницу. Добавляем нарезанное масло, яйцо, сливки и сахарную пудру. Интенсивно вымешиваем тесто, заворачиваем в фольгу и ставим на час в холодильник. Затем делим тесто на меньшие части, которые раскатываем и нарезаем на полоски шириной 1,5 сантиметра. Складываем лист алюминиевой фольги несколько раз, чтобы сделать его жестким. Когда мы получим прямоугольник с длинной стороной примерно 6 – 7 сантиметров, наматываем полоски теста на трубочки. Выкладываем трубочки на противень и выпекаем на 20 минут при 200 градусах. Даем трубочкам остыть. Готовим крем: взбиваем сливки до густой консистенции, затем добавляем маскарпоне и пудру. Наполняем трубочки кремом и присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!