Їжа, яка знайома нам з самого дитинства – це завжди неповторний смак та особлива атмосфера. Якщо вам закортить поринути у щасливі спогади, то на допомогу завжди прийдуть трубочки з кремом, тим паче, що готувати їх легше, аніж може здатися на перший погляд.

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Рецепт класичних трубочок з кремом

Час: 1,5 години

Порцій: 6

Смак дитинства / Фото Wszystkego Slodkiego

Інгредієнти:

тісто:

500 грамів борошна;

200 грамів вершків;

250 грамів холодного вершкового масла;

яйце;

ложка цукрової пудри;

крем:

250 мілілітрів вершків (30%);

250 грамів сиру маскарпоне;

4 столові ложки цукрової пудри.

Приготування:

Борошно просіюємо на дошку або стільницю. Додаємо нарізане масло, яйце, вершки та цукрову пудру. Інтенсивно вимішуємо тісто, загортаємо у фольгу та ставимо на годину у холодильник. Після цього ділимо тісто на менші частини, які розкачуємо та нарізаємо на смужки шириною 1,5 сантиметра. Складаємо аркуш алюмінієвої фольги кілька разів, щоб зробити його жорстким. Коли ми отримаємо прямокутник з довшою стороною приблизно 6 – 7 сантиметрів, намотуємо смужки тіста на трубочки. Викладаємо трубочки на деко та випікаємо на 20 хвилин при 200 градусах. Даємо трубочкам охолонути. Готуємо крем: збиваємо вершки до густої консистенції, потім додаємо маскарпоне та пудру. Наповнюємо трубочки кремом та присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!