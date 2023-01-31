Їжа, яка знайома нам з самого дитинства – це завжди неповторний смак та особлива атмосфера. Якщо вам закортить поринути у щасливі спогади, то на допомогу завжди прийдуть трубочки з кремом, тим паче, що готувати їх легше, аніж може здатися на перший погляд.
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Рецепт класичних трубочок з кремом
Час: 1,5 години
Порцій: 6
Смак дитинства / Фото Wszystkego Slodkiego
Інгредієнти:
тісто:
- 500 грамів борошна;
- 200 грамів вершків;
- 250 грамів холодного вершкового масла;
- яйце;
- ложка цукрової пудри;
крем:
- 250 мілілітрів вершків (30%);
- 250 грамів сиру маскарпоне;
- 4 столові ложки цукрової пудри.
Приготування:
- Борошно просіюємо на дошку або стільницю. Додаємо нарізане масло, яйце, вершки та цукрову пудру. Інтенсивно вимішуємо тісто, загортаємо у фольгу та ставимо на годину у холодильник.
- Після цього ділимо тісто на менші частини, які розкачуємо та нарізаємо на смужки шириною 1,5 сантиметра.
- Складаємо аркуш алюмінієвої фольги кілька разів, щоб зробити його жорстким. Коли ми отримаємо прямокутник з довшою стороною приблизно 6 – 7 сантиметрів, намотуємо смужки тіста на трубочки.
- Викладаємо трубочки на деко та випікаємо на 20 хвилин при 200 градусах. Даємо трубочкам охолонути.
- Готуємо крем: збиваємо вершки до густої консистенції, потім додаємо маскарпоне та пудру.
- Наповнюємо трубочки кремом та присипаємо цукровою пудрою.
Смачного!