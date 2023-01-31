Їжа, яка знайома нам з самого дитинства – це завжди неповторний смак та особлива атмосфера. Якщо вам закортить поринути у щасливі спогади, то на допомогу завжди прийдуть трубочки з кремом, тим паче, що готувати їх легше, аніж може здатися на перший погляд.

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Рецепт класичних трубочок з кремом

Час: 1,5 години

Порцій: 6

Смак дитинства / Фото Wszystkego Slodkiego

Інгредієнти:

тісто:

  • 500 грамів борошна;
  • 200 грамів вершків;
  • 250 грамів холодного вершкового масла;
  • яйце;
  • ложка цукрової пудри;

крем:

  • 250 мілілітрів вершків (30%);
  • 250 грамів сиру маскарпоне;
  • 4 столові ложки цукрової пудри.

Приготування:

  1. Борошно просіюємо на дошку або стільницю. Додаємо нарізане масло, яйце, вершки та цукрову пудру. Інтенсивно вимішуємо тісто, загортаємо у фольгу та ставимо на годину у холодильник.
  2. Після цього ділимо тісто на менші частини, які розкачуємо та нарізаємо на смужки шириною 1,5 сантиметра.
  3. Складаємо аркуш алюмінієвої фольги кілька разів, щоб зробити його жорстким. Коли ми отримаємо прямокутник з довшою стороною приблизно 6 – 7 сантиметрів, намотуємо смужки тіста на трубочки.
  4. Викладаємо трубочки на деко та випікаємо на 20 хвилин при 200 градусах. Даємо трубочкам охолонути.
  5. Готуємо крем: збиваємо вершки до густої консистенції, потім додаємо маскарпоне та пудру.
  6. Наповнюємо трубочки кремом та присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!