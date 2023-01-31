Незабываемый вкус детства: как приготовить трубочки с кремом без формочек

31 января 2023, 17:24
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Источник:

haps

Хрустящие трубочки, наполненные нежным кремом – это десерт, который каждый из нас помнит с детства. Когда хочется устроить маленькое путешествие в свои воспоминания, лучшего варианта просто не найти.

Еда, которая знакома нам с самого детства – это всегда неповторимый вкус и особенная атмосфера. Если вам захочется погрузиться в счастливые воспоминания, то на помощь всегда придут трубочки с кремом, тем более что готовить их легче, чем может показаться на первый взгляд.

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Рецепт классических трубочек с кремом

Время: 1,5 часа

Порций: 6

Вкус детства / Фото Wszystkego Slodkiego

Ингредиенты:

тесто:

  • 500 грамм муки;
  • 200 грамм сливок;
  • 250 грамм холодного сливочного масла;
  • яйцо;
  • ложка сахарной пудры;

крем:

  • 250 миллилитров сливок (30%);
  • 250 грамм сыра маскарпоне;
  • 4 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Муку просеиваем на доску или столешницу. Добавляем нарезанное масло, яйцо, сливки и сахарную пудру. Интенсивно вымешиваем тесто, заворачиваем в фольгу и ставим на час в холодильник.
  2. Затем делим тесто на меньшие части, которые раскатываем и нарезаем на полоски шириной 1,5 сантиметра.
  3. Складываем лист алюминиевой фольги несколько раз, чтобы сделать его жестким. Когда мы получим прямоугольник с длинной стороной примерно 6 – 7 сантиметров, наматываем полоски теста на трубочки.
  4. Выкладываем трубочки на противень и выпекаем на 20 минут при 200 градусах. Даем трубочкам остыть.
  5. Готовим крем: взбиваем сливки до густой консистенции, затем добавляем маскарпоне и пудру.
  6. Наполняем трубочки кремом и присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська