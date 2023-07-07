Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом

11:01

Еще с детства мы помним это лакомство – его покупали родители в ближайшем магазине. Сейчас среди большого количества современных десертов трудно найти те же слоеные трубочки с белковым кремом. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт.