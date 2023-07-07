Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом
7 июля 2023, 11:01Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Еще с детства мы помним это лакомство – его покупали родители в ближайшем магазине. Сейчас среди большого количества современных десертов трудно найти те же слоеные трубочки с белковым кремом. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт.
Хрустящие трубочки, нежный белково персиковый крем – перед таким десертом не устоит никто. Ну-ка готовить лакомство детства, которое точно вспомнит нам беззаботные времена.
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Рецепт трубочек с белковым кремом
- Время: 1 час
- Порции: 8 штук
– 2 листа слоеного теста (225 граммов);
– 2 желтка.⠀ ⠀
Для крема:
– 2 белка (60 граммов);
– щепотка лимонной кислоты;
– 120 граммов мякоти персика;
– 100 граммов сахара;
– оранжевый краситель.
Приготовление:
- Раскатываем слоеное тесто и нарезаем на длинные полоски.
- Вращаем формочки тестом и кладем на пергамент.
- Смазываем желтком, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут и даем остыть.
- У персиков делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть.
- Снимаем шкурку, пробиваем блендером, добавляем сахар и доводим до кипения.
- Немножко убавляем огонь и, периодически помешивая, варим сироп 5 – 6 минут.
- Пока варится сироп – начинаем взбивать белки с лимонной кислотой до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп. После того как прибавили весь сироп, продолжаем взбивать массу на максимальной скорости до сильного загущения 8 – 9 минут.
- Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой, вынимаем формы из трубочек и наполняем кремом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить курочка с брокколи в китайском стиле.