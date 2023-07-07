Ще з дитинства ми пам'ятаємо ці ласощі – їх купували батьки у найближчому магазині. Зараз серед великої кількості сучасних десертів важко знайти ті самі листкові трубочки з білковим кремом. Чому б не приготувати їх власноруч? У нас є рецепт.