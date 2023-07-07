Хрумкі трубочки, ніжний білково-персиковий крем – перед таким десертом не встоїть ніхто. Нумо готувати ласощі дитинства, які точно пригадають нам безтурботні часи.

Читайте також Курятина vs свинина: як зробити здоровий вибір для харчування

Рецепт трубочок з білковим кремом

  • Час: 1 година
  • Порції: 8 штук

Приготування:

  • Розкочуємо листкове тісто і нарізаємо на довгі смужки.
  • Обертаємо формочки тістом і кладемо на пергамент.
  • Змащуємо жовтком, випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин і даємо охолонути.
  • У персиків робимо надріз і повністю занурюємо у киплячу воду на 30 секунд. Дістаємо, занурюємо у крижану воду і даємо охолонути.
  • Знімаємо шкірку, пробиваємо блендером, додаємо цукор та доводимо до кипіння.
  • Трішки зменшуємо вогонь і, періодично помішуючи, варимо сироп 5 – 6 хвилин.
  • Поки вариться сироп – починаємо збивати білки з лимонною кислотою до піків. Продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп. Після того як додали весь сироп, продовжуємо збивати масу на максимальній швидкості до сильного загущення 8 – 9 хвилин.
  • Кладемо крем у кондитерський мішок з насадкою, виймаємо форми з трубочок та наповнюємо кремом.

Смачного!