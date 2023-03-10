Идеальная опция для любого гарнира: рецепт тушеной курочки с овощами

10 марта 2023, 19:40
Читати новину українською

Источник:

przepisy

Невозможно представить гарнир, который не дополнило бы нежное куриное мясо. Если не хотите прилагать усилия – то тушеная курочка будет хорошим выбором для трапезы.

Когда под рукой уже готовый гарнир – лучшего выбора, чем нежная сочная курочка, просто не найдешь. Также это блюдо может стать идеальным ужином для желающих вкусно поесть без ущерба для фигуры.

Читайте также Создаем весеннее настроение дома: три салата из курицы на скорую руку

Рецепт тушеной курочки с овощами

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

40 грамм куриного филе;
– 1 кубик куриного бульона;
– 1 красный перец;
– половина цуккини;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 1 стакан воды;
– 3 столовых ложки масла для жарки.

Приготовление:

  • Морковь нарезаем полукольцами, остальные овощи и курицу – кубиками.
  • Курицу слегка посыпаем мукой и жарим до золотистого цвета.
  • Добавляем овощи, жарим до их мягкости, периодически помешиваем.
  • Добавляем воду и кубик бульона.
  • Тушим еще примерно 5 минут до готовности мяса.

 Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська