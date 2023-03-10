Идеальная опция для любого гарнира: рецепт тушеной курочки с овощами

Невозможно представить гарнир, который не дополнило бы нежное куриное мясо. Если не хотите прилагать усилия – то тушеная курочка будет хорошим выбором для трапезы.

Когда под рукой уже готовый гарнир – лучшего выбора, чем нежная сочная курочка, просто не найдешь. Также это блюдо может стать идеальным ужином для желающих вкусно поесть без ущерба для фигуры.

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Рецепт тушеной курочки с овощами

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 40 грамм куриного филе;

– 1 кубик куриного бульона;

– 1 красный перец;

– половина цуккини;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 1 стакан воды;

– 3 столовых ложки масла для жарки.

Приготовление:

Морковь нарезаем полукольцами, остальные овощи и курицу – кубиками.

Курицу слегка посыпаем мукой и жарим до золотистого цвета.

Добавляем овощи, жарим до их мягкости, периодически помешиваем.

Добавляем воду и кубик бульона.

Тушим еще примерно 5 минут до готовности мяса.

Приятного аппетита!