Идеальная опция для любого гарнира: рецепт тушеной курочки с овощами
10 марта 2023, 19:40Читати новину українською
Источник:przepisy
Невозможно представить гарнир, который не дополнило бы нежное куриное мясо. Если не хотите прилагать усилия – то тушеная курочка будет хорошим выбором для трапезы.
Когда под рукой уже готовый гарнир – лучшего выбора, чем нежная сочная курочка, просто не найдешь. Также это блюдо может стать идеальным ужином для желающих вкусно поесть без ущерба для фигуры.
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Рецепт тушеной курочки с овощами
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 40 грамм куриного филе;
– 1 кубик куриного бульона;
– 1 красный перец;
– половина цуккини;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 1 стакан воды;
– 3 столовых ложки масла для жарки.
Приготовление:
- Морковь нарезаем полукольцами, остальные овощи и курицу – кубиками.
- Курицу слегка посыпаем мукой и жарим до золотистого цвета.
- Добавляем овощи, жарим до их мягкости, периодически помешиваем.
- Добавляем воду и кубик бульона.
- Тушим еще примерно 5 минут до готовности мяса.
Приятного аппетита!