Когда под рукой уже готовый гарнир – лучшего выбора, чем нежная сочная курочка, просто не найдешь. Также это блюдо может стать идеальным ужином для желающих вкусно поесть без ущерба для фигуры.

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Рецепт тушеной курочки с овощами

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Морковь нарезаем полукольцами, остальные овощи и курицу – кубиками.
  • Курицу слегка посыпаем мукой и жарим до золотистого цвета.
  • Добавляем овощи, жарим до их мягкости, периодически помешиваем.
  • Добавляем воду и кубик бульона.
  • Тушим еще примерно 5 минут до готовности мяса.

Приятного аппетита!