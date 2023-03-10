Коли під рукою вже є готовий гарнір – кращого вибору, аніж ніжна соковита курочка, просто не знайдеш. Також ця страва може стати ідеальною вечерею для тих, хто бажає смачно попоїсти без шкоди для фігури.

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Рецепт тушкованої курочки з овочами

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 40 грамів курячого філе;

– 1 кубик курячого бульону;

– 1 червоний перець;

– половина цукіні;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 1 стакан води;

– 3 столові ложки олії для смаження.

Приготування:

Моркву нарізаємо півкільцями, решту овочів та курку – кубиками.

Курку злегка посипаємо борошном та смажимо до золотистого кольору.

Додаємо овочі, смажимо до їх м'якості, періодично помішуємо.

Додаємо воду та кубик бульйону.

Тушкуємо ще приблизно 5 хвилин до готовності м'яса.

Смачного!