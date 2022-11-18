Из белокочанной капусты, свежая или квашеная, можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд. Шеф-повар Алекс Якутов поделился с читателями рецептом тушеной квашеной капусты вместе со свежей белокочанной, которую он подает с перловкой и грибами.

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Такое блюдо достаточно бюджетное, а ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике. Если вы не фанат перловой крупы – замените ее на отварной или запеченный картофель, гречку или макароны.

Рецепт капусты с овощами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов белокочанной капусты;

– 500 граммов квашеной капусты;

– 450 граммов шампиньонов;

– 250 граммов белых грибов;

– 2 столовой ложки томатной пасты;

– большой репчатый лук;

– 50 граммов белого сухого вина;

– 100 граммов перловой крупы;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Отварите перловку согласно инструкции на упаковке.

Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде. Добавьте туда нарезанные случайными кусочками грибы и продолжайте обжаривать.

Добавьте в грибы всю капусту и припустите на сковороде.

Влейте томатную пасту, бульон и вино. Прогрейте все, что алкоголь улетучился. Тушите блюдо до полной готовности.

Сдобрите все специями и добавьте готовую перловку.

Приятного тебе аппетита!