Из белокочанной капусты, свежая или квашеная, можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд. Шеф-повар Алекс Якутов поделился с читателями рецептом тушеной квашеной капусты вместе со свежей белокочанной, которую он подает с перловкой и грибами.
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Такое блюдо достаточно бюджетное, а ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике. Если вы не фанат перловой крупы – замените ее на отварной или запеченный картофель, гречку или макароны.
Рецепт капусты с овощами
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварите перловку согласно инструкции на упаковке.
- Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде. Добавьте туда нарезанные случайными кусочками грибы и продолжайте обжаривать.
- Добавьте в грибы всю капусту и припустите на сковороде.
- Влейте томатную пасту, бульон и вино. Прогрейте все, что алкоголь улетучился. Тушите блюдо до полной готовности.
- Сдобрите все специями и добавьте готовую перловку.
Приятного тебе аппетита!