Из белокочанной капусты, свежая или квашеная, можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд. Шеф-повар Алекс Якутов поделился с читателями рецептом тушеной квашеной капусты вместе со свежей белокочанной, которую он подает с перловкой и грибами.

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Такое блюдо достаточно бюджетное, а ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике. Если вы не фанат перловой крупы – замените ее на отварной или запеченный картофель, гречку или макароны.

Рецепт капусты с овощами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Отварите перловку согласно инструкции на упаковке.
  • Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде. Добавьте туда нарезанные случайными кусочками грибы и продолжайте обжаривать.
  • Добавьте в грибы всю капусту и припустите на сковороде.
  • Влейте томатную пасту, бульон и вино. Прогрейте все, что алкоголь улетучился. Тушите блюдо до полной готовности.
  • Сдобрите все специями и добавьте готовую перловку.

Приятного тебе аппетита!