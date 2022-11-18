Вкуснее не найдешь: тушеная квашеная капуста с овощами

18 ноября 2022 , 16:15
Читати новину українською

Источник:

Алекс Якутов

Зимой мы часто хотим чего-то особенного, как тушеную капусту. А если она еще и с мясом или грибами – объедение.

Из белокочанной капусты, свежая или квашеная, можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд. Шеф-повар Алекс Якутов поделился с читателями рецептом тушеной квашеной капусты вместе со свежей белокочанной, которую он подает с перловкой и грибами.

Читайте также Блюда LaStrava, которые не нужно разогревать

Такое блюдо достаточно бюджетное, а ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике. Если вы не фанат перловой крупы – замените ее на отварной или запеченный картофель, гречку или макароны.

Рецепт капусты с овощами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов белокочанной капусты;
– 500 граммов квашеной капусты;
– 450 граммов шампиньонов;
– 250 граммов белых грибов;
– 2 столовой ложки томатной пасты;
– большой репчатый лук;
– 50 граммов белого сухого вина;
– 100 граммов перловой крупы;
– черный молотый перец;
– соль.

Приготовление:

  • Отварите перловку согласно инструкции на упаковке.
  • Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде. Добавьте туда нарезанные случайными кусочками грибы и продолжайте обжаривать.
  • Добавьте в грибы всю капусту и припустите на сковороде.
  • Влейте томатную пасту, бульон и вино. Прогрейте все, что алкоголь улетучился. Тушите блюдо до полной готовности.
  • Сдобрите все специями и добавьте готовую перловку.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак