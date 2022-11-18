Вкуснее не найдешь: тушеная квашеная капуста с овощами
18 ноября 2022 , 16:15Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Зимой мы часто хотим чего-то особенного, как тушеную капусту. А если она еще и с мясом или грибами – объедение.
Из белокочанной капусты, свежая или квашеная, можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд. Шеф-повар Алекс Якутов поделился с читателями рецептом тушеной квашеной капусты вместе со свежей белокочанной, которую он подает с перловкой и грибами.
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Такое блюдо достаточно бюджетное, а ингредиенты точно найдутся в любом холодильнике. Если вы не фанат перловой крупы – замените ее на отварной или запеченный картофель, гречку или макароны.
Рецепт капусты с овощами
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 600 граммов белокочанной капусты;
– 500 граммов квашеной капусты;
– 450 граммов шампиньонов;
– 250 граммов белых грибов;
– 2 столовой ложки томатной пасты;
– большой репчатый лук;
– 50 граммов белого сухого вина;
– 100 граммов перловой крупы;
– черный молотый перец;
– соль.
Приготовление:
- Отварите перловку согласно инструкции на упаковке.
- Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде. Добавьте туда нарезанные случайными кусочками грибы и продолжайте обжаривать.
- Добавьте в грибы всю капусту и припустите на сковороде.
- Влейте томатную пасту, бульон и вино. Прогрейте все, что алкоголь улетучился. Тушите блюдо до полной готовности.
- Сдобрите все специями и добавьте готовую перловку.
Приятного тебе аппетита!