Существует несколько простых и действенных правил, которые помогут предотвратить порчу вашего соуса. Если их соблюдать – вы получите сочное и нежное блюдо.

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Хорошая сметана для соуса обязательно должна иметь жирность не ниже 20%. Также особое внимание следует уделить дате выпуска продукта, поскольку несвежая сметана может навредить вашему здоровью.

Нежный продукт / Фото unsplash

Не следует использовать холодную сметану. Если в горячее блюдо добавить продукт с резким перепадом температуры, можно получить гибельный результат. Поэтому перед началом приготовления блюда сметану следует достать из холодильника за несколько часов, чтобы она согрелась до комнатной температуры. Если же на это не хватает времени, можно подогреть сметану в микроволновке (всего на несколько секунд и обязательно при низкой мощности) или добавить в нее несколько ложек теплого блюда или воды.

Незаменимый ингредиент / Фото unsplash

Прежде чем добавить сметану в блюдо, следует убавить огонь, порциями добавить молочный продукт, а затем все тщательно перемешать. Не следует спешить и снимать блюдо с огня, ему следует дать закипеть, постепенно увеличивая огонь.

Полезные советы / Фото unsplash

Для того чтобы соус имел шелковистую текстуру, следует добавить в него загустители – картофельный или кукурузный крахмал.