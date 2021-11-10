Існує кілька простих та дієвих правил, які допоможуть запобігти псуванню вашого соусу. Якщо їх дотримуватися – у результаті ви отримаєте соковиту та ніжну страву.

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Хороша сметана для соусу обов’язково повинна мати жирність не нижче 20 %. Також особливу увагу слід приділити даті випуску продукту, оскільки несвіжа сметана може нашкодити вашому здоров’ю.

Ніжний продукт / Фото unsplash

Не слід використовувати холодну сметану. Якщо у гарячу страву додати продукт із різким перепадом температури, можна отримати згубний результат. Тому перед початком приготування страви сметану слід дістати з холодильника за кілька годин, щоб вона зігрілася до кімнатної температури. Якщо ж на це не вистачає часу, можна підігріти сметану у мікрохвильовці (всього на кілька секунд і обов’язково при низькій потужності) або ж додати у неї кілька ложок теплої страви або води.

Незамінний інгредієнт / Фото unsplash

Перш ніж додати сметану у страву, слід зменшити вогонь, порціями додати молочний продукт, а потім все ретельно перемішати. Не варто поспішати та знімати страву з вогню, їй слід дати закипіти, поступово збільшуючи вогонь.

Корисні поради / Фото unsplash

Для того, щоб соус мав шовковисту текстуру, слід додати у нього загущувачі – картопляний або кукурудзяний крохмаль.