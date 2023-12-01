Очень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане
1 декабря 2023, 15:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Несмотря на свою невысокую цену, куриные желудки могут превзойти все ожидания. Попробуйте потушить их со сметаной и вы не останетесь разочарованными.
Если куриные желудки приготовить правильно, то получится настоящий деликатес. К этому рецепту можно добавить грибы – будет еще вкуснее.
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Как потушить куриные желудки
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 600 граммов куриных желудков;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 20 граммов масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Затем накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут.
- Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут.
- Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте.
- Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой!