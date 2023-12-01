Якщо курячі шлунки приготувати правильно, то вийде справжній делікатес. До цього рецепту ще можна додати гриби – буде ще смачніше.

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Як потушкувати курячі шлунки

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячих шлунків;

– 2 цибулини;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– 20 грамів олії;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Цибулю почистьте та наріжте півкільцями. З курячих шлунків зріжте плівки, промийте і наріжте шматочками. Нагрійте пательню з олією, покладіть в неї шлунки та смажте 5 хвилин, помішуючи. Далі накрийте кришкою й тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин. Покладіть вершкове масло і дайте йому розтопитися. Додайте цибулю, помішайте й тушкуйте під кришкою ще 10 хвилин. Потім посоліть, поперчіть та перемішайте. Через 10 хвилин покладіть сметану та перемішайте. Ще через 10 хвилин страва буде готовою. Подавайте тушковані курячі шлунки, прикрасивши петрушкою!

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