Сначала следует сварить куриный бульон из крылышек, а уже потом добавить фрикадельки. Также к такому супу можно дать чуть-чуть сметаны для нежного сливочного вкуса.
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Как приготовить суп с фрикадельками
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Достаньте из холодильника спаржевую фасоль размораживаться. Помойте 2 куриных крылышка, переложите в кастрюлю, залейте 2 – 2,5 литра воды.
- Почистите луковицу, разрежьте крест на крест и добавьте в кастрюлю. Варите 30 минут после закипания на медленном огне и периодически снимайте пенку, чтобы бульон получился прозрачным.
- Очистите морковь, 2 – 3 средних картофелины и нарежьте кубиком. Извлеките из бульона лук и крылышки. Переложите туда порезанную морковь и картофель. Варите 10 минут.
- Переложите в миску или тарелку 300 граммов куриного фарша, добавьте желток, посолите по вкусу и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели. Хорошо перемешайте и сформуйте одинаковые шарики.
- Поместите фрикадельки в кастрюлю. Варите еще 10 минут до готовности картофеля.
- Размороженные 100 граммов спаржевой фасоли разрежьте пополам. За 3 – 4 минуты до конца приготовления добавьте ее в суп. Посолите и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели.
- Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте 10 минут настояться.