Дешево и очень вкусно: тушим мягкие куриные желудки в сметане
27 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы никогда не готовили куриные желудки, то обязательно попробуйте. Это бюджетное блюдо вас поразит.
Желудки по этому рецепту получаются очень мягкими и вкусными. Они точно понравятся вашим родным.
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Как потушить куриные желудки
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 600 граммов куриных желудков;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 20 граммов растительного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками.
- Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Далее накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут.
- Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут.
- Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте.
- Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой.