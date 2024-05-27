Дешево и очень вкусно: тушим мягкие куриные желудки в сметане

27 мая 2024, 12:59
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Если вы никогда не готовили куриные желудки, то обязательно попробуйте. Это бюджетное блюдо вас поразит.

Желудки по этому рецепту получаются очень мягкими и вкусными. Они точно понравятся вашим родным.

Стоит попробовать Такие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса

Как потушить куриные желудки

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриных желудков;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 20 граммов растительного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками.
  2. Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Далее накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут.
  3. Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут.
  4. Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте.
  5. Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить куриный террин, который будет вкуснее, чем колбаса.
Автор: Ольга Котів