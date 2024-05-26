Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Такие перцы вам точно понравятся.
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Фаршированные перцы
- Время: 1 час
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить фаршированные перцы: видео
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего снимите с плиты.
- К фаршу добавьте любимые специи. Хорошо перемешайте.
- Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю часть с хвостиком. Очистите от семян и лишней кожуры, посолите и наполните поджаренным фаршем. Накройте "шапочкой".
- Для зажарки обжарьте мелко порезанный лук и натертую морковь до золотистой корочки, добавьте произвольно порезанный перец и томат.
- Залейте перцы заливкой и поставьте в разогретую до 180 градусов на 35 – 45 минут.