Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Такие перцы вам точно понравятся.

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Фаршированные перцы

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить фаршированные перцы: видео

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего снимите с плиты.
  2. К фаршу добавьте любимые специи. Хорошо перемешайте.
  3. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю часть с хвостиком. Очистите от семян и лишней кожуры, посолите и наполните поджаренным фаршем. Накройте "шапочкой".
  4. Для зажарки обжарьте мелко порезанный лук и натертую морковь до золотистой корочки, добавьте произвольно порезанный перец и томат.
  5. Залейте перцы заливкой и поставьте в разогретую до 180 градусов на 35 – 45 минут.