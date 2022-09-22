Тушеный картофель с мясом: рецепт на каждый день
22 сентября 2022 , 14:52Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Когда времени мало, а из продуктов только картошка и курятина – обеда быть. Мы выбрали простой рецепт из этих ингредиентов, который мы не будем жарить или запекать, а тушить.
Тушеный картофель с мясом станет отличным вариантом для обеда, ужина, или даже сытного завтрака. Рецепт очень прост, можно даже сказать обычный и без лишних трудностей. Также этот рецепт подойдет для приготовления блюда в мультиварке.
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Такое блюдо идеально сочетается с квашеной капустой, домашними маринованиями и консервациями или свежими овощами.
Рецепт тушеного картофеля с мясом
Время: 2 часаИнгредиенты:
– картофель;
– мясо (курятина, говядина);
– морковь;
– репчатый лук;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Репчатый лук и морковь почистите от шелухи и кожуры. Нарежьте произвольными кусочками или натрите на грубой терке.
- Обжариваем лук и морковь на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Добавляем мясо, тоже обжариваем и впоследствии нарезанный картофель средними кусками.
- Добавьте к овощам с мясом лавровый лист, соль, черный молотый перец, перемешайте и залейте 1-2 столовые ложки майонеза. Сверху полейте все горячей водой и перемешиваем.
- Тушите блюдо на маленьком огне под закрытой крышкой около часа. Мясо должно стать мягким и нежным.
- Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
Приятного тебе аппетита!