Тушеный картофель с мясом: рецепт на каждый день

Когда времени мало, а из продуктов только картошка и курятина – обеда быть. Мы выбрали простой рецепт из этих ингредиентов, который мы не будем жарить или запекать, а тушить.

Тушеный картофель с мясом станет отличным вариантом для обеда, ужина, или даже сытного завтрака. Рецепт очень прост, можно даже сказать обычный и без лишних трудностей. Также этот рецепт подойдет для приготовления блюда в мультиварке.

Проводим тепло: что взять с собой на барбекю

Такое блюдо идеально сочетается с квашеной капустой, домашними маринованиями и консервациями или свежими овощами.

Рецепт тушеного картофеля с мясом

Время: 2 часа

– картофель;– мясо (курятина, говядина);– морковь;– репчатый лук;– майонез;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Репчатый лук и морковь почистите от шелухи и кожуры. Нарежьте произвольными кусочками или натрите на грубой терке.

Обжариваем лук и морковь на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Добавляем мясо, тоже обжариваем и впоследствии нарезанный картофель средними кусками.

Добавьте к овощам с мясом лавровый лист, соль, черный молотый перец, перемешайте и залейте 1-2 столовые ложки майонеза. Сверху полейте все горячей водой и перемешиваем.

Тушите блюдо на маленьком огне под закрытой крышкой около часа. Мясо должно стать мягким и нежным.

Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного тебе аппетита!