Тушена картопля з м'ясом стане чудовим варіантом для обіду, вечері, або навіть ситного сніданку. Рецепт надзвичайно простий, можна навіть сказати буденний та без зайвих труднощів. Також цей рецепт підійде для приготування страви у мультиварці.
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Така страва ідеально поєднується із квашеною капустою, домашніми маринуваннями та консерваціями чи свіжими овочами.
Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом
Час: 2 години
Приготування:
- Ріпчасту цибулю та моркву почистіть від лушпиння та шкірки. Наріжте довільними шматочками, або натріть на грубій тертці.
- Обсмажуємо цибулю та моркву на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Додаємо м'ясо, теж обсмажуємо та згодом нарізану середніми шматками картоплю.
- Додайте до овочів з м'ясом лавровий лист, сіль, чорний мелений перець, перемішайте та залийте 1 – 2 столові ложки майонезу. Зверху полийте все гарячою водою та перемішуємо.
- Тушкуйте страву на маленькому вогні під закритою кришкою близько години. М'ясо має стати м'якеньке і ніжне.
- Готову страву подавайте до столу гарячою.
Смачного!