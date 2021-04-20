Рецепт творожной паски от шеф-повара Владимира Ярославского
Вкусная творожная паска по рецепту судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" понравится каждому!
Источник:Владимир Ярославский
Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом творожной паски на Пасху с читателями в инстаграм.
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Чтобы приготовить вкусную творожную паску по рецепту шеф-повара, вам нужно минимум времени, ведь настаивается она в холодильнике пока вы спите, и обычные продукты.
Рецепт творожной паски от шеф-повара
- Чтобы избавиться от влаги в твороге, тщательно отожмите его через марлю.
- Домашний творог, сливочное масло, желтки, сахар и сливки смешайте в кастрюле и перебейте блендером до однородной массы.
- Доведите массу до первых пузырьков на маленьком огне и постоянно перемешивайте ее. Важно не довести до кипения, а сразу снять кастрюлю с огня. Смесь получится жидкой – это нормально.
- Добавьте к сырной массе белый шоколад и размешайте лопаткой до полного растворения.
- Запарьте изюм. Добавьте изюм в массу, далее всыпьте кокосовую стружку, миндаль и ваниль.
- Застелите форму для пасхи марлей, переложите на нее творожную массу и утрамбуйте. Сложите края марли наверх и поставьте небольшой пресс, например, 300 г крупы.
- Отправьте пасху в холодильник на сутки или как минимум на ночь.
- Готовую паску задекорируйте на ваш вкус и храните в холодильнике около 3 – 4 дней. Приятного аппетита!
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