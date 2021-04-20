Вкусная творожная паска по рецепту судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" понравится каждому!

Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом творожной паски на Пасху с читателями в инстаграм.

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Чтобы приготовить вкусную творожную паску по рецепту шеф-повара, вам нужно минимум времени, ведь настаивается она в холодильнике пока вы спите, и обычные продукты.

Рецепт творожной паски от шеф-повара

Ингредиенты:

– 300 г творога 9%;

– 3 желтка;

– 100 г сливок жирностью 20%;

– 30 г сахара;

– 50 г сливочного масла;

– 50 г белого шоколада;

– 50 г изюма или цукатов;

– 1 ст. л кокосовой стружки;

– 1 ст. л миндаля;

– ваниль.