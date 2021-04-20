Рецепт сирної паски від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Смачна сирна паска за рецептом судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" сподобається кожному!
Джерело:Володимир Ярославський
Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом сирної паски на Великдень з читачами в інстаграм.
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Щоб приготувати смачну сирну пасочку за рецептом шеф-кухаря вам потрібно мінімум часу, адже настоюється вона у холодильнику доки ви спите, та звичайні продукти.
Рецепт сирної паски від шеф-кухаря
- Щоб позбутися вологи в сирі, ретельно відіжміть його через марлю.
- Домашній сир, вершкове масло, жовтки, цукор та вершки змішайте в каструлі та перебийте блендером до однорідної маси.
- Доведіть масу до перших бульбашок на маленькому вогні та постійно перемішуйте її. Важливо не довести до кипіння, а відразу зняти каструлю з вогню. Суміш вийде рідкою — це нормально.
- Додайте до сирної маси білий шоколад та розмішайте лопаткою до повного розчинення.
- Запарте родзинки. Додайте родзинки до маси, далі всипте кокосову стружку, мигдаль та ваніль.
- Застеліть форму для паски марлею, перекладіть на неї сирну масу та втрамбуйте. Складіть краї марлі наверх та поставте невеликий прес — наприклад, 300 г крупи.
- Відправте паску у холодильник на добу або, як мінімум, на ніч.
- Готову пасочку задекоруйте на ваш смак та зберігайте в холодильнику близько 3 – 4 днів. Смачного!
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