Смачна сирна паска за рецептом судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" сподобається кожному!

Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом сирної паски на Великдень з читачами в інстаграм.

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Щоб приготувати смачну сирну пасочку за рецептом шеф-кухаря вам потрібно мінімум часу, адже настоюється вона у холодильнику доки ви спите, та звичайні продукти.

Рецепт сирної паски від шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 300 г домашнього сиру 9%;

– 3 жовтки;

– 100 г вершків жирністю 20%;

– 30 г цукру;

– 50 г вершкового масла;

– 50 г білого шоколаду;

– 50 г родзинок або цукатів;

– 1 ст. л кокосової стружки;

– 1 ст. л мигдалю;

– ваніль.