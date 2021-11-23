Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом творожной плетенки, которую сама часто готовит для родных.
Читайте также Как вкусно приготовить митболы: три рецепта для сытного обеда
Невероятно нежный и легкий ореховый вкус с нотками корицы прекрасно подойдет к семейному чаепитию. По желанию, к начинке можно добавить изюм.
Рецепт творожной плетенки с орехами
- Время: 3 часа
- Порции: 8
Творожная плетенка / скриншот с видео
Приготовление:
- Тщательно перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Высыпьте муку на противень, сверху натрите масло на мелкой терке и перемешайте.
Скриншот с видео
- Добавьте к крошке соль и разрыхлитель.
- Добавьте к массе творог и замесите тесто.
Скриншот с видео
- Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.
- Для приготовления ореховой начинки обжарьте их на сухой сковородке.
- Соедините с остальными ингредиентами и перебейте блендером в однородную массу.
Скриншот с видео
- Достаньте тесто из холодильника.
- Посыпьте столешницу мукой и раскатайте слой толщиной 4 – 5 миллиметров, размером 45х35 сантиметров.
- Смажьте тесто ореховой начинкой.
Скриншот с видео
- Сформируйте рулет.
- Отступите от краев теста на 2 – 3 сантиметра и разрежьте его по длине. Сформируйте косичку.
Скриншот с видео
- Переложите плетенку на противень для выпекания.
Скриншот с видео
- Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция" и выпекайте плетенку 35 – 40 минут.
Скриншот с видео
- Готовую выпечку полностью охладите при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.
- Подавайте к столу с компотом или теплым чаем. Приятного аппетита!
Видеорецепт творожной плетенки с ореховой начинкой: