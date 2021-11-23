Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом творожной плетенки, которую сама часто готовит для родных.

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Невероятно нежный и легкий ореховый вкус с нотками корицы прекрасно подойдет к семейному чаепитию. По желанию, к начинке можно добавить изюм.

Рецепт творожной плетенки с орехами

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 8



Творожная плетенка / скриншот с видео

Ингредиенты:

– 300 грамм творога;

– 200 грамм муки;

– 200 грамм сливочного масла;

– 8 грамм разрыхлителя;

– щепотка соли.

Для ореховой начинки:

– 100 граммов грецких орехов;

– 50 г сахара;

– 5 граммов корицы;

– 30 граммов сливочного масла;

– 30 миллилитров черного рома.

Приготовление:

Тщательно перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.

Высыпьте муку на противень, сверху натрите масло на мелкой терке и перемешайте.



Скриншот с видео

Добавьте к крошке соль и разрыхлитель.

Добавьте к массе творог и замесите тесто.



Скриншот с видео

Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.

Для приготовления ореховой начинки обжарьте их на сухой сковородке.

Соедините с остальными ингредиентами и перебейте блендером в однородную массу.



Скриншот с видео

Достаньте тесто из холодильника.

Посыпьте столешницу мукой и раскатайте слой толщиной 4 – 5 миллиметров, размером 45х35 сантиметров.

Смажьте тесто ореховой начинкой.



Скриншот с видео

Сформируйте рулет.

Отступите от краев теста на 2 – 3 сантиметра и разрежьте его по длине. Сформируйте косичку.



Скриншот с видео

Переложите плетенку на противень для выпекания.



Скриншот с видео

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция" и выпекайте плетенку 35 – 40 минут.



Скриншот с видео

Готовую выпечку полностью охладите при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.

Подавайте к столу с компотом или теплым чаем. Приятного аппетита!



Видеорецепт творожной плетенки с ореховой начинкой: