Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом сирної плетенки, яку сама часто готує для рідних.

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Неймовірно ніжний та легкий горіховий смак з нотками кориці чудово підійде до сімейного чаювання. За бажанням, до начинки можна додати родзинки.

Рецепт сирної плетенки з горіхами

Час: 3 години

3 години Порції: 8



Сирна плетенка / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 200 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 8 грамів розпушувача;

– дрібка солі.

Для горіхової начинки:

– 100 грамів волоських горіхів;

– 50 г цукру;

– 5 грамів кориці;

– 30 грамів вершкового масла;

– 30 мілілітрів чорного рому.

Приготування:

Ретельно перетріть сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.

Висипте борошно на деко, зверху натріть масло на дрібній тертці та перемішайте.



Скріншот з відео

Додайте до крихти сіль та розпушувач.

Додайте до маси сир та замісіть тісто.



Скріншот з відео

Загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 1 – 2 години.

Для приготування горіхової начинки обсмажте їх на сухій сковорідці.

З'єднайте з рештою інгредієнтів та перебийте блендером в однорідну масу.



Скріншот з відео

Дістаньте тісто з холодильника.

Посипте стільницю борошно та розкачайте в шар товщиною 4 – 5 міліметрів, розміром 45х35 сантиметрів.

Змастіть тісто горіховою начинкою.



Скріншот з відео

Сформуйте рулет.

Відступіть від країв тіста на 2 – 3 сантиметри та розріжте його по довжині. Сформуйте косичку.



Скріншот з відео

Перекладіть плетенку на деко для випікання.



Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі "Конвекція" та випікайте плетенку 35 – 40 хвилин.



Скріншот з відео

Готову випічку повністю охолодіть при кімнатній температурі та посипте цукровою пудрою.

Подавайте до столу з компотом або теплим чаєм. Смачного!

Відеорецепт сирної плетенки з горіховою начинкою: