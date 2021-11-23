Творожная плетенка с орехами и корицей: рецепт зимней выпечки

23 ноября 2021 , 20:23
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Через несколько дней нас будет приветствовать первый зимний месяц – декабрь. Мы предлагаем вам приготовить вкусную плетенку на творожном тесте, а начинкой выбрать грецкие орехи.

Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом творожной плетенки, которую сама часто готовит для родных.

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Невероятно нежный и легкий ореховый вкус с нотками корицы прекрасно подойдет к семейному чаепитию. По желанию, к начинке можно добавить изюм.

Рецепт творожной плетенки с орехами

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8


Творожная плетенка / скриншот с видео

Ингредиенты:
 – 300 грамм творога;
 – 200 грамм муки;
 – 200 грамм сливочного масла;
 – 8 грамм разрыхлителя;
 – щепотка соли.
Для ореховой начинки:
 – 100 граммов грецких орехов;
 – 50 г сахара;
 – 5 граммов корицы;
 – 30 граммов сливочного масла;
 – 30 миллилитров черного рома.

Приготовление:

  1. Тщательно перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
     
  2. Высыпьте муку на противень, сверху натрите масло на мелкой терке и перемешайте.


Скриншот с видео

  1. Добавьте к крошке соль и разрыхлитель.
     
  2. Добавьте к массе творог и замесите тесто.


Скриншот с видео

  1. Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.
     
  2. Для приготовления ореховой начинки обжарьте их на сухой сковородке.
     
  3. Соедините с остальными ингредиентами и перебейте блендером в однородную массу.


Скриншот с видео

  1. Достаньте тесто из холодильника.
     
  2. Посыпьте столешницу мукой и раскатайте слой толщиной 4 – 5 миллиметров, размером 45х35 сантиметров.
     
  3. Смажьте тесто ореховой начинкой.


Скриншот с видео

  1. Сформируйте рулет.
     
  2. Отступите от краев теста на 2 – 3 сантиметра и разрежьте его по длине. Сформируйте косичку.


Скриншот с видео

  1. Переложите плетенку на противень для выпекания.


Скриншот с видео

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция" и выпекайте плетенку 35 – 40 минут.


Скриншот с видео

  1. Готовую выпечку полностью охладите при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.
     
  2. Подавайте к столу с компотом или теплым чаем. Приятного аппетита!
     

Видеорецепт творожной плетенки с ореховой начинкой:

 

Автор: Богданна Рибак