Рецепт творожных пончиков
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 85 штук
Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой
Сырные пончики / Фото Юлии Быховченко
Приготовление:
-
Разогрейте масло в сотейнике до 180 – 190 градусов.
-
Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте домашний творог и взбейте массу блендером до однородной консистенции.
-
Муку смешайте с разрыхлителем.
-
В три этапа добавляя муку в творожную массу замесите тесто. Оно будет немного липнуть к рукам.
- Отщипывайте от теста одинаковые кусочки, формируйте шарики (диаметром 2,5 сантиметра) и обжаривайте в масле.
Сырные пончики / Фото Юлии Быховченко
- Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнее масло.
- Посыпьте сырные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Текст публикации Юлии Быховченко:
Когда дома есть много творога, а кушать его ваши родные не очень хотят, сырники и блинчики надоели, значит выход один – печем творожные пончики!
- 600 г творога
- 4 яйца
- 10 ст. л сахара
- пакетик ванильного сахара
- 600 г муки
- 4 ч. л разрыхлителя
- сахарная пудра для посыпки
Ставим на маленький огонь нагреваться масло, а тем временем замешиваем тесто.
Яйца взбить с сахаром, добавить к творогу и взбить блендером до образования однородной массы. В муку добавляем разрыхлитель и в три этапа вмешиваем в яично-творожную смесь. Замешиваем тесто, оно будет немного липнуть к рукам, но воздержитесь от соблазна добавить больше муки, потому что пончики получатся забитые! Отщипываем от теста одинаковые (постарайтесь) кусочки, делаем шарики (я делала небольшие, ~2,5 см в диаметре) и обжариваем в масле. Выкладываем на бумажное полотенце и в конце присыпаем сахарной пудрой.
Из этой порции у меня получилось 85 пончиков, может показаться, что это очень много, но поверьте, они как семечки подсолнуха!)
Жарьте и радуйте своих родных!