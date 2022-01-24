Рецепт творожных пончиков

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 85 штук

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Сырные пончики / Фото Юлии Быховченко

Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 4 сырых куриных яйца;

– 10 столовых ложек сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 600 граммов пшеничной муки;

– 4 чайные ложки разрыхлителя;

– растительное масло для жарки;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Разогрейте масло в сотейнике до 180 – 190 градусов. Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте домашний творог и взбейте массу блендером до однородной консистенции. Муку смешайте с разрыхлителем. В три этапа добавляя муку в творожную массу замесите тесто. Оно будет немного липнуть к рукам.

Важно: не добавляйте больше муки, иначе пончики получатся забитыми.

Отщипывайте от теста одинаковые кусочки, формируйте шарики (диаметром 2,5 сантиметра) и обжаривайте в масле.

Сырные пончики / Фото Юлии Быховченко

Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнее масло.

Посыпьте сырные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Текст публикации Юлии Быховченко:

Когда дома есть много творога, а кушать его ваши родные не очень хотят, сырники и блинчики надоели, значит выход один – печем творожные пончики!

600 г творога

4 яйца

10 ст. л сахара

пакетик ванильного сахара

600 г муки

4 ч. л разрыхлителя

сахарная пудра для посыпки

Ставим на маленький огонь нагреваться масло, а тем временем замешиваем тесто.

Яйца взбить с сахаром, добавить к творогу и взбить блендером до образования однородной массы. В муку добавляем разрыхлитель и в три этапа вмешиваем в яично-творожную смесь. Замешиваем тесто, оно будет немного липнуть к рукам, но воздержитесь от соблазна добавить больше муки, потому что пончики получатся забитые! Отщипываем от теста одинаковые (постарайтесь) кусочки, делаем шарики (я делала небольшие, ~2,5 см в диаметре) и обжариваем в масле. Выкладываем на бумажное полотенце и в конце присыпаем сахарной пудрой.

Из этой порции у меня получилось 85 пончиков, может показаться, что это очень много, но поверьте, они как семечки подсолнуха!)

Жарьте и радуйте своих родных!