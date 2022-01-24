Рецепт сирних пончиків

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 85 штук

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Сирні пончики / Фото Юлії Биховченко

Інгредієнти:

– 600 грамів домашнього сиру;

– 4 сирих курячих яйця;

– 10 столових ложок цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 4 чайні ложки розпушувача;

– олія для смаження;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

Розігрійте олію в сотейнику до 180 – 190 градусів.

Для тіста збийте яйця з цукром, додайте домашній сир і перебийте масу блендером до однорідної консистенції.

Борошно змішайте з розпушувачем. У три етапи додаючи борошно до сирної маси, замісіть тісто. Воно трішки липнутиме до рук.

Важливо: не додавайте більше борошна, інакше пончики вийдуть забиті.

Відщипуйте від тіста однакові шматочки, формуйте кульки (діаметром 2,5 сантиметри) та обсмажуйте їх в олії.



Сирні пончики / Фото Юлії Биховченко

Готові пончики викладайте на паперовий рушник, щоб він убирав зайву олію.

Посипте сирні пончики цукровою пудрою й подавайте до столу.

Смачного!

Текст публікації Юлії Биховченко:

Коли вдома є багато сиру, а їсти його ваші рідні не дуже хочуть, сирники і налисники набридли, значить вихід один – печемо сирні пончики!

600 г сиру

4 яйця

10 ст. л цукру

пакетик ванільного цукру

600 г борошна

4 ч. л розпушувача

Цукрова пудра для посипки

Ставимо на маленький вогонь нагріватись олію, а тим часом замішуємо тісто.

Яйця збити з цукром, додати до сиру і пробити блендером до утворення однорідної маси. В борошно додаємо розпушувач і в три етапи вмішуємо в яєчно-сирну суміш. Замішуємо тісто, воно трішки липнутиме до рук, але утримайтесь від спокуси додати більше борошна, бо пончики вийдуть забиті! Відщипуємо від тіста однакові (постарайтесь) шматочки, робимо кульки (я робила невеликі, ~2,5см в діаметрі) і обсмажуємо в олії. Викладаємо на паперовий рушник і в кінці притрушуємо цукровою пудрою.

З цієї порції в мене вийшло 85 пончиків, може здатись, що це дуже багато, але повірте, вони, як насіння соняшника!)

Печіть і радуйте своїх рідних!