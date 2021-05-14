Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачних сирних пончиків, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Сирні пончики з начинкою – десерт родом з дитинства. Ніжна вишнева начинка в пончиках чудово смакує з сирною основою.
Рецепт сирних пончиків
- Для приготування тіста на пончики перетріть сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до сиру яйце та перемішайте масу.
- Висипте до тіста сіль, цукор, ванільний цукор та перемішайте до однорідної консистенції.
- Для приготування начинки з'єднайте вишню та крохмаль, відправте на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.
- Охолодіть начинку.
- Сформуйте з невеликої кількості сирного тіста кульку, викладіть в середину начинку та защепіть краї. Цим методом сформуйте всі пончики.
- Розігрійте олію в фритюрі та обсмажте пончики до золотистої скоринки.
- Викладіть готові пончики на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
- Подавайте готові сирні пончики гарячими. Смачного!
Рецепт сирних пончиків з вишневою начинкою – відео: