Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачних сирних пончиків, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Сирні пончики з начинкою – десерт родом з дитинства. Ніжна вишнева начинка в пончиках чудово смакує з сирною основою.

Рецепт сирних пончиків

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру 5%;

– 60 г борошна;

– 50 г яєць;

– 25 г цукру;

– дрібка солі;

– ванільний цукор.

Для начинки:

– 150 г вишні;

– 8 г кукурудзяного крохмалю;

– олія для фритюру.

Для приготування тіста на пончики перетріть сир через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до сиру яйце та перемішайте масу. Висипте до тіста сіль, цукор, ванільний цукор та перемішайте до однорідної консистенції. Для приготування начинки з'єднайте вишню та крохмаль, відправте на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Охолодіть начинку. Сформуйте з невеликої кількості сирного тіста кульку, викладіть в середину начинку та защепіть краї. Цим методом сформуйте всі пончики. Розігрійте олію в фритюрі та обсмажте пончики до золотистої скоринки. Викладіть готові пончики на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Подавайте готові сирні пончики гарячими. Смачного!

Рецепт сирних пончиків з вишневою начинкою – відео:

