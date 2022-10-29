Тыквенно шоколадные мафины – отличный вариант для завтрака, перекуса или вкусного десерта. Такие сладости можно легко брать с собой в дорогу или давать детям в школу.

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Если украсить мафины взбитыми сливками или заварным шоколадным кремом, они станут отличным украшением праздничного стола.

Рецепт шоколадно тыквенных мафинов

Время: 40 минут

40 минут Порции: 12 – 14 штук

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки молотой корицы;

– 200 граммов пюре запеченной тыквы;

– 60 миллилитров молока;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 12 грамм разрыхлителя для теста;

– 90 миллилитров подсолнечного масла;

– 90 г черного шоколада 56%.

Приготовление:

Запеките тыкву при 200 градусах до мягкости в течение 30 – 40 минут и взбейте все блендером в однородную массу.

Для приготовления теста смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, пюре запеченной тыквы, добавляем масло, снова перемешиваем ложкой.

Тыквенно шоколадные мафины / Фото Handel the heat

Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель, молотую корицу, теплое молоко. Замешиваем нежное тесто по консистенции, как густая сметана, добавляем измельченный шоколад и снова перемешиваем. Часть шоколада можно оставить для украшения мафин.

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Заполняем формы на 2/3 (обязательно выпекайте в бумажных формах вложенных в металлическую, или просто в силиконовых).

Выпекаем мафины в духовке в течение 20 минут.

Приятного тебе аппетита!