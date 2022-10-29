Тыквенно шоколадные мафины – отличный вариант для завтрака, перекуса или вкусного десерта. Такие сладости можно легко брать с собой в дорогу или давать детям в школу.
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Если украсить мафины взбитыми сливками или заварным шоколадным кремом, они станут отличным украшением праздничного стола.
Рецепт шоколадно тыквенных мафинов
- Время: 40 минут
- Порции: 12 – 14 штук
Приготовление:
- Запеките тыкву при 200 градусах до мягкости в течение 30 – 40 минут и взбейте все блендером в однородную массу.
- Для приготовления теста смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, пюре запеченной тыквы, добавляем масло, снова перемешиваем ложкой.
Тыквенно шоколадные мафины / Фото Handel the heat
- Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель, молотую корицу, теплое молоко. Замешиваем нежное тесто по консистенции, как густая сметана, добавляем измельченный шоколад и снова перемешиваем. Часть шоколада можно оставить для украшения мафин.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Заполняем формы на 2/3 (обязательно выпекайте в бумажных формах вложенных в металлическую, или просто в силиконовых).
- Выпекаем мафины в духовке в течение 20 минут.
Приятного тебе аппетита!