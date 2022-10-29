Тыквенно шоколадные мафины – отличный вариант для завтрака, перекуса или вкусного десерта. Такие сладости можно легко брать с собой в дорогу или давать детям в школу.

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Если украсить мафины взбитыми сливками или заварным шоколадным кремом, они станут отличным украшением праздничного стола.

Рецепт шоколадно тыквенных мафинов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12 – 14 штук

Приготовление:

  • Запеките тыкву при 200 градусах до мягкости в течение 30 – 40 минут и взбейте все блендером в однородную массу.
  • Для приготовления теста смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, пюре запеченной тыквы, добавляем масло, снова перемешиваем ложкой.

Тыквенно шоколадные мафины / Фото Handel the heat

  • Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель, молотую корицу, теплое молоко. Замешиваем нежное тесто по консистенции, как густая сметана, добавляем измельченный шоколад и снова перемешиваем. Часть шоколада можно оставить для украшения мафин.
  • Разогрейте духовку до 190 градусов.
  • Заполняем формы на 2/3 (обязательно выпекайте в бумажных формах вложенных в металлическую, или просто в силиконовых).
  • Выпекаем мафины в духовке в течение 20 минут.

Приятного тебе аппетита!