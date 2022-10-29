Гарбузово-шоколадні мафіни – відмінний варіант для сніданку, перекусу або смачного десерту. Такі солодощі можна легко брати з собою в дорогу, або давати дітям до школи.

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Якщо прикрасити мафіни збитими вершками, або заварним шоколадним кремом, вони стануть відмінною окрасою святкового столу.

Рецепт шоколадно-гарбузових мафінів

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12 – 14 штук

Приготування:

  • Запечіть гарбуз при 200 градусах до м'якості протягом 30 – 40 хвилин і збийте все блендером в однорідну масу.
  • Для приготування тіста змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, пюре запеченого гарбуза, додаємо олію, знову перемішуємо ложкою.

Гарбузово-шоколадні мафіни / Фото Handel the heat

  • Просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач, мелену корицю, тепле молоко. Замішуємо ніжне тісто за консистенцією, як густа сметана, додаємо подрібнений шоколад і знову перемішуємо. Частину шоколаду можна залишити для прикрашання мафінів.
  • Розігрійте духовку до 190 градусів.
  • Заповнюємо форми на 2/3 (обов'язково випікайте в паперових формах вкладених в металеву, або ж просто в силіконових).
  • Випікаємо мафіни в духовці протягом 20 хвилин.

Смачного!