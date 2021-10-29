Тыквенные блинчики можно готовить на завтрак, обед, ужин. Лучшая начинка для них – творог, перетертый со сметаной. Но, если у вас есть шоколадная паста, с ней также будет очень вкусно!

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Тыквенные блинчики с творогом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6



Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 200 г готового тыквенного пюре;

– 250 мл молока;

– 150 г сырых яиц;

– 30 г сахара;

– 30 мл растительного масла;

– щепотка соли;

– 80 – 100 г муки.

Для начинки:

– 300 г творога;

– 100 г сметаны.

Приготовление:

Для теста в глубокой емкости смешайте до однородной консистенции тыквенное пюре, яйца и сахар. Добавьте немного растительного масла и снова все перемешайте.



Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Влейте в массу теплое молоко, посолите ее и постепенно, помешивая, добавьте муку.



Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Обжарьте блинчики на сковороде с обеих сторон.



Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Для начинки разотрите творог со сметаной до однородной консистенции.



Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Смажьте творожной начинкой каждый блинчик, сверните их рулетиком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления тыквенных блинчиков – видео: