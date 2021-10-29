Тыквенные блинчики можно готовить на завтрак, обед, ужин. Лучшая начинка для них – творог, перетертый со сметаной. Но, если у вас есть шоколадная паста, с ней также будет очень вкусно!
Читайте также Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины
Тыквенные блинчики с творогом
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Тыквенные блинчики / Скриншот с видео
Приготовление:
- Для теста в глубокой емкости смешайте до однородной консистенции тыквенное пюре, яйца и сахар.
- Добавьте немного растительного масла и снова все перемешайте.
Тыквенные блинчики / Скриншот с видео
- Влейте в массу теплое молоко, посолите ее и постепенно, помешивая, добавьте муку.
Тыквенные блинчики / Скриншот с видео
- Обжарьте блинчики на сковороде с обеих сторон.
Тыквенные блинчики / Скриншот с видео
- Для начинки разотрите творог со сметаной до однородной консистенции.
Тыквенные блинчики / Скриншот с видео
- Смажьте творожной начинкой каждый блинчик, сверните их рулетиком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Рецепт приготовления тыквенных блинчиков – видео: