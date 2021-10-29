Тыквенные блинчики можно готовить на завтрак, обед, ужин. Лучшая начинка для них – творог, перетертый со сметаной. Но, если у вас есть шоколадная паста, с ней также будет очень вкусно!

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Тыквенные блинчики с творогом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6


Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Для теста в глубокой емкости смешайте до однородной консистенции тыквенное пюре, яйца и сахар.
  2. Добавьте немного растительного масла и снова все перемешайте.


Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

  1. Влейте в массу теплое молоко, посолите ее и постепенно, помешивая, добавьте муку.


Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

  1. Обжарьте блинчики на сковороде с обеих сторон.


Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

  1. Для начинки разотрите творог со сметаной до однородной консистенции.


Тыквенные блинчики / Скриншот с видео

  1. Смажьте творожной начинкой каждый блинчик, сверните их рулетиком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления тыквенных блинчиков – видео: