Гарбузові млинці можна готувати на сніданок, обід, вечерю. Найкраща начинка для них – домашній сир, перетертий зі сметаною. Але, якщо у вас є шоколадна паста, з нею також буде дуже смачно!

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Гарбузові млинці з сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6



Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Інгредієнти:

– 200 г готового гарбузового пюре;

– 250 мл молока;

– 150 г сирих яєць;

– 30 г цукру;

– 30 мл олії;

– дрібка солі;

– 80 – 100 г борошна.

Для начинки:

– 300 г домашнього сиру;

– 100 г сметани.

Приготування:

Для тіста у глибокій посудині змішайте до однорідної консистенції гарбузове пюре, яйця та цукор.

Додайте трішки олії й знову все перемішайте.



Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Влийте до маси тепле молоко, посоліть її й поступово, помішуючи, всипте борошно.



Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Обсмажте млинці на сковорідці з обох боків.



Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Для начинки розітріть сир зі сметаною до однорідної консистенції.



Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Намажте начинкою кожен млинець, згорніть їх рулетиком і подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт приготування гарбузових млинців – відео: