Гарбузові млинці можна готувати на сніданок, обід, вечерю. Найкраща начинка для них – домашній сир, перетертий зі сметаною. Але, якщо у вас є шоколадна паста, з нею також буде дуже смачно!

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Гарбузові млинці з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Приготування:

  1. Для тіста у глибокій посудині змішайте до однорідної консистенції гарбузове пюре, яйця та цукор.
  1. Додайте трішки олії й знову все перемішайте.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Влийте до маси тепле молоко, посоліть її й поступово, помішуючи, всипте борошно.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Обсмажте млинці на сковорідці з обох боків.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Для начинки розітріть сир зі сметаною до однорідної консистенції.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Намажте начинкою кожен млинець, згорніть їх рулетиком і подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт приготування гарбузових млинців – відео: