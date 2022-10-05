Осенний тыквенный крем-суп: влюбит с первой ложки
5 октября 2022 , 15:28Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом настоящего осеннего супа из тыквы. Такое блюдо обязательно приготовьте для детей – им понравится!
Тыквенный крем суп – отличная идея блюда для осеннего обеда или ужина. Всего несколько ингредиентов, которые точно найдутся у вас на кухне, немного времени и все готово!
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Обязательно подайте крем-суп из тыквы обильно полив растительным маслом и семенами. Это невероятно вкусно!
Рецепт крем-супа из тыквы
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
– 700 граммов тыквы;
– 150 граммов картофеля;
– 220 граммов моркови;
– 170 граммов репчатого лука;
– 25 граммов корня имбиря;
– 15 граммов чеснока;
– 1 апельсин;
– 1 литр молока;
– 10 граммов соли;
– 1 чайная ложка куркумы.
Приготовление:
- Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке (180 – 190 градусов).
- Пока тыква запекается, нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
- В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря и цедру апельсина. Выжмите из апельсина сок и добавьте в суп. Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.
- Перебейте все блендером в однородную массу. Крем-суп из тыквы готов.
Приятного тебе аппетита!